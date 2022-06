Das 9-Euro-Ticket ist da, die ersten Fahrgäste sind unterwegs. Die Deutsche Bahn erwartet einen Kundenansturm in den Sommermonaten und bereitet sich vor, mehr Personal und Extrazüge sollen den Kollaps verhindern. Doch das Schlimmste bleibt möglich.

Fahren könnt ihr mit dem 9-Euro-Ticket noch nicht, aber kaufen lässt es sich bereits. Der Vorverkauf der Deutschen Bahn, und damit wohl der meist genutzten Anlaufstelle, um das 9-Euro-Ticket zu ergattern, ist eröffnet. Ihr könnt schon jetzt euer Ticket für einen der Geltungsmonate von Juni bis August oder auch für mehrere kaufen. Wie das im DB Navigator funktioniert, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Für 9-Euro-Ticket: Deutsche Bahn holt raus, was geht

Bevor es ab 1. Juni aber so richtig losgeht, bereit sich die Bahn vor. Der Andrang auf die Züge könnte extrem werden. Mit 50 zusätzlichen Zügen will DB Regio daher vom ersten Tag an der Lage Herr werden. Damit sollen sich pro Tag 250 Fahrten extra zum gewohnten Fahrplan erledigen lassen. In Regional- und S-Bahn-Zügen gibt es vom ersten Geltungstag des 9-Euro-Tickets an und 60.000 Plätze mehr.

Sowohl an Bord als auch an den Bahnhöfen sollen außerdem zusätzliche Bahn-Angestellte für Fragen und Fahrkartenkontrollen bereit stehen und etwa mit Gepäck und Fahrrädern helfen, erklärt das Unternehmen (Quelle: Deutsche Bahn). Auch die Reinigungs- und Instandhaltungsteams für die Züge habe man verstärkt.

An den kommenden Ferien- und Feiertagen will man mit dem Zusatzangebot vor allem die typischen touristischen Strecken stärken. Das 9-Euro-Ticket sei „ein großes Experiment für den gesamten ÖPNV“, so Jörg Sandvoß, Chef von DB Regio. „Wir bereiten uns vor und setzen buchstäblich alles in Bewegung, was wir haben.“

DB warnt: Platzangebot im Nahverkehr im Juni, Juli und August knapp

Doch auch mit diesen Maßnahmen kann man einen reibungslosen Ablauf nicht versprechen: „Vor allem die Mitnahme von Fahrrädern kann nicht immer garantiert werden, zumal viele Ausflüge spontan und wetterabhängig entschieden werden. So wie ein plötzlicher Stau auf der Autobahn die Fahrt verzögert, kann das bei sehr hohem Verkehrsaufkommen auch bei der Bahn passieren“, erklärt Sandvoß. Mit Rücksichtnahme und Verständnis könnten die Fahrgäste aber dazu beitragen, dass unter den besonderen Umständen alles möglichst gut läuft.