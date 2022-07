Was bleibt Ende August vom 9-Euro-Ticket? Nur eine Erinnerung, eine Erfahrung, vielleicht irgendwann auch ein Nachfolger? Der wird aber viel teurer. So oder so, am 31. August ist Schluss mit dem Billig-Fahrschein. Ausgerechnet die Verkehrsunternehmen wollen jetzt aber weitermachen und das 9-Euro-Ticket verlängern.

9-Euro-Ticket vor Verlängerung? VDV will bis November weitermachen

Vor Beginn des 9-Euro-Tickets im Juni gehörten die Verkehrsunternehmen zu den schärfsten Kritikern der Aktion. Zu großer Kundenansturm, zu wenig Kapazitäten, kaum Vorbereitungszeit waren die Sorgen. Einige Probleme sind eingetreten, der Kollaps aber lässt auf sich warten. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mausert sich jetzt zum Fürsprecher des 9-Euro-Tickets und fordert, dass Ende nach hinten zu verschieben.

„Wir brauchen schnell eine Nachfolgelösung“, meint VDV-Chef Oliver Wolff (Quelle: Süddeutsche Zeitung via Tagesschau). „Am besten wäre es, die Aktion als Übergangslösung um weitere zwei Monate zu verlängern. Das Ticket könnte im September und Oktober weiter gelten und so die Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiepreisen entlasten.“ Schluss wäre dann erst mit Beginn des Monats November.

Das soll zwei Vorteile mit sich bringen: Zum einen die von Wolff angeführte Entlastung für Verbraucher. Die Energiepreiskrise dürfte sich in den kommenden Monaten kaum entschärften. Zumindest wären entsprechende Zeichen derzeit noch nicht absehbar.

Zum anderen könne die Politik die zusätzliche Zeit nutzen, um einen langfristigen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket vorzubereiten, so Wolff. Aktuell plant Verkehrsminister Volker Wissing, im Herbst mit seinen Amtskollegen aus den Ländern zusammenzukommen, um ein neues ÖPNV-Ticket auf den Weg zu bringen. Gelder dafür soll es vom Bund nicht geben, was für höhere Preise bei den Kunden sorgen dürfte.

Ohne 9-Euro-Ticket trifft Inflation Verbraucher umso härter

Wolff aber warnt: „Die Menschen sollten Ende August nicht in ein Loch fallen.“ Seiner Ansicht nach würde es dazu kommen, wenn die Entlastung durch das 9-Euro-Ticket ersatzlos wegfällt, ohne dass die hohen Preise für Energie und Mobilität sich erholt hätten.

Dass es zur Verlängerung kommt, ist bisher nicht abzusehen. Im Gegenteil hat Bundeskanzler Olaf Scholz bereits bekräftigt, dass es bei den ursprünglich vorgesehen drei Monaten bleiben soll – und damit beim Aus für das 9-Euro-Ticket Ende August.