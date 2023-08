91 Prozent positiv auf Steam: Brandneues RPG jetzt im Xbox Game Pass

Microsoft erweitert den Xbox Game Pass um ein brandneues Rollenspiel. Das Abenteuer für Konsolen und PC findet auf Steam bereits viele Fans. 91 Prozent der Spieler geben eine positive Bewertung ab.

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jedes Monats nehmen einige Spiele Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

RPG startet im Xbox Game Pass durch

Der Xbox Game Pass wird um neue Spiele erweitert. Ab sofort könnt ihr ein neues Abenteuer im Rollenspiel Sea of Stars beginnen. Microsoft hat sich das klassische RPG im Pixel-Look direkt zum Release gesichert.

Sea of Stars will Pixel-Nostalgie mit modernen Gaming-Elementen verbinden. Indem ihr Tasten im Rhythmus mit Charakter-Animationen drückt, teilt ihr mehr Schaden aus und steckt weniger ein. Im rundenbasierten Kampfsystem habt ihr so noch ein wenig mehr zu tun.

Bei der Steam-Community kommt Sea of Stars bereits sehr gut an. 91 Prozent der Spieler geben dem Rollenspiel einen Daumen nach oben. Besonders Fans von RPGs wie Chrono Trigger wird Sea of Stars uneingeschränkt empfohlen.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass an:

Everspace 2 für Konsole (ab sofort verfügbar)

Firewatch für Konsolen und PC (ab sofort verfügbar)

The Texas Chain Saw Massacre für Konsole und PC (ab sofort verfügbar)

Age of Empires 4 für Konsole und PC (ab sofort verfügbar)

Sea of Stars für Konsole und PC (ab sofort verfügbar)

Gris für Konsole und PC (ab 05. September)

Starfield für Konsole und PC (ab 06. September 2023)

Xbox Game Pass: Diese Hits müssen in Kürze gehen

Mitte und Ende jeden Monats werden einige Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verschwinden bald aus dem Game Pass:



Black Desert (31. August)

Commandos 3 (31. August)

Immortality (31. August)

Nuclear Throne (31. August)

Surgeon Simulator 2 (31. August)

Tinykin (31. August)

Ubisoft bietet eine eigene Version des Game Pass auf der Xbox an:

Für Xbox-Konsolen kostet der Game Pass 10,99 Euro und für den PC 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 14,99 Euro im Monat noch etwas teurer.