92 % positiv auf Steam: Bei diesem RPG könnt ihr kurz nach Release schon sparen

Dark Souls hat ein eigenes Genre geboren. Nur äußerst selten sind Soulslikes aber wirklich so gut wie das Original. Lies of P hat aber genau das geschafft. Das düstere RPG ist vor einem halben Jahr erschienen und auf Steam trotzdem schon im Sale.

Lies of P Facts

Lies of P jetzt auf Steam im Sale

Düstere Gassen voller Feinde und gefährliche Bosse, die euch in Windeseile ins virtuelle Grab befördern. Was zuerst wie Dark Souls oder Elden Ring klingt, trifft genauso auf Lies of P zu. Das Rollenspiel und Soulslike ist im September 2023 erschienen und hat schnell viele Fans gefunden. Auf Steam ist es jetzt gerade im Angebot: Anstatt 59,99 Euro müsst ihr nur 44,99 Euro zahlen. Das entspricht einem Preisnachlass von 25 Prozent. Zwar kein 75 Prozent Rabatt, wie für alteingesessenes Games während eines Steam-Sales, aber für ein so neues Abenteuer trotzdem ein toller Deal. Das Angebot gilt noch bis zum 28. Februar 2024.

Lies of P NEOWIZ

In Lies of P erkundet ihr eine düstere Stadt, die von wahnsinnigen Puppen überrannt wurde. Der namensgebende P ist übrigens niemand Geringeres als Pinocchio. Das Rollenspiel erzählt die Geschichte der Puppe mit der langen Nase neu und gibt ihr einen dunkleren Anstrich. Im Laufe des Spiels trefft ihr auch auf euren Vater Gepetto und immer dabei in einer Lampe ist euer Begleiter Gemini (eine Anspielung an Jiminy Grille aus dem Disney-Film).

Schaut euch hier den Trailer für Lies of P an:

Lies of P: Offizieller Release-Date-Trailer

Steam-Spieler lieben Lies of P

Lies of P erhält auf Steam sehr positive Bewertungen. 92 Prozent der mehr als 22.000 Reviews empfehlen das RPG weiter. Gerade Souls-Fans merken an, dass Entwickler Neowiz es geschafft hat, das Gameplay und die Atmosphäre eines FromSoftware-Spiels perfekt einzufangen. Während die Welt sehr an düstere Bloodborne erinnert, basieren die Kämpfe allerdings auf Sekiro: Shadows Die Twice. Ihr müsst euch also gut auf die Angriffe eurer Feinde einstellen und im perfekten Moment parieren.

