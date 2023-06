Disney+ beglückt vor allem Marvel- und Star-Wars-Fans. Aber der Streaming-Anbieter hat noch viel mehr zu bieten. Dazu gehört auch die unscheinbare Serie „The Bear“. Wir erklären euch, warum die Dramedy-Serie ein echter Kritikerliebling ist und verraten euch den Starttermin der zweiten Staffel.

The Bear ist ein echter Serien-Geheimtipp

Disney+ hat sich zu einer handfesten Konkurrenz für Netflix und Amazon Prime entwickelt. Das liegt vor allem an hochkarätigen Lizenzen wie „Star Wars“ oder „Marvel“. Auf dem Streaming-Anbieter gibt es aber auch viele Perlen, die weitaus weniger Aufmerksamkeit genießen. Dazu gehört zum Beispiel die lustige Vampir-Serie „What We Do in the Shadows“ oder die Thriller-Serie „Dopesick“.

Extrem beliebt bei Kritikern ist aber The Bear, eine Serie über einen kleinen Sandwich-Laden, bei dem regelmäßig die Luft brennt.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer ansehen:

The Bear | Official Trailer | Disney+

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hält die Dramedy-Serie einen sagenhaften Kritiker-Score von 100 Prozent. Oder anders formuliert: Kein einziger der 78 Kritiker hat die Serie negativ bewertet. Und auch die User loben The Bear mit 92 Prozent in den Himmel.

Am 22. Juni 2023 startet nun die zweite Staffel und erneut überschlagen sich die Kritiken. Auf Metacritic steigt die Serie mit einem Score von 92 Prozent ein. Rotten Tomatoes vergibt ein weiteres Mal einen perfekten Score.

Disney hat mit The Bear Glück gehabt

Strenggenommen handelt es sich bei The Bear um keine Disney-Produktion. Tatsächlich stammt die Serie von Hulu, wird in Deutschland aber über Disney+ ausgestrahlt, da der eigentliche Streaming-Anbieter hierzulande nicht legal verfügbar ist.

