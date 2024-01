94 % positiv auf Steam und kostenlos: „Wenn du etwas tust, verlierst du“

Kennt ihr das? Manchmal hat man nach Feierabend einfach auf rein gar nichts Bock. Wenn es euch auch so geht, gibt es auf Steam jetzt das perfekte Spiel mit dem wunderbaren Namen „Nothing“ für euch.

Verrückter Steam-Hit: Das ist Nothing

In vielen modernen Spielen gibt es unzählige Gameplay-Systeme, die alle ineinandergreifen, sich gegenseitig beeinflussen und die Spielern ein Gefühl von Tiefe geben sollen.

Im neuesten Steam-Hit Nothing – den wir euch oben im Video kurz und knapp vorstellen – sieht das ganz anders aus. Denn hier müsst ihr absolut gar nichts machen – kein Witz! Das Ziel von Nothing ist es, möglichst lange gar nicht mit eurem Rechner zu interagieren. Im Hintergrund läuft eine Stoppuhr, die euch verrät, wie viele Sekunden lang ihr schon nichts tut.

Solltet ihr euch dazu entschließen, doch etwas zu machen, hält die Stoppuhr abrupt an und das Spiel verrät euch, wie viele Sekunden ihr es geschafft habt, nichts zu tun. Das war’s!

Klingt – warum auch immer – genau nach einem Spiel für euch? Dann könnt ihr euch Nothing ganz einfach kostenlos über Steam herunterladen und spielen:

Nothing Pixelatto

Nothing auf Steam: 94 % bewerten das Troll-Spiel positiv

Auf Steam kommt Nothing allem Anschein nach bei den Spielern verdammt gut an. Über 94 Prozent der inzwischen über 2.000 Bewertungen fallen positiv aus – auch wenn viele der Rezensionen nicht wirklich ernst gemeint scheinen:

„Genau mein Humor … Man hätte es auch Beamten- oder Behördensimulator 2024 nennen können.“ – RelSog

„Spiel des Jahres 2024! Bitte ergänzt einen Multiplayer-Modus.“ – samnael

„Schon mehrmals durchgespielt, aber langsam kenne ich alles. Wann kommt endlich ein DLC?“ – BG | Dr. Wurst

Gut zu wissen: Entwickler Pixelatto hat auch ein Spiel namens Something auf Steam gelistet. Hier geht es darum, die ganze Zeit über irgendetwas mit seinem Rechner zu machen. Das Spielkonzept von Nothing wird also auf den Kopf gestellt. Im Gegensatz möchte Pixelatto für Something aber Geld sehen – und zwar nicht zu knapp. Aktuell ist Something für 100 Euro auf Steam gelistet.

Something Pixelatto

Gute Spiele gibt es auf Steam auch für lau – diese 17 Games sind das perfekte Beispiel:

