94 Prozent positiv auf Steam: Beliebter Simulator ist für unter 3 Euro zu haben

Steam ist eine Fundgrube für Simulations-Liebhaber. Jetzt können Freunde von entspannenden Bausimulationen ein echtes Schnäppchen auf der Plattform machen. Denn das äußerst beliebte House Flipper ist aktuell zu einem Schleuderpreis von unter 3 Euro zu haben.

Steam-Spieler stürmen beliebte Simulation

Seit 2018 können PC-Spieler in der Bausimulation House Flipper aufräumen, reparieren, bauen und verwüstete Häuser neu gestalten. Der Simulator hat sich damit einen besonderen Platz in den Herzen der Steam-Spieler gesichert, was auch die erfreuliche Bewertung mit 94 Prozent positiven Rezensionen beweist.

Jetzt stürmen die Nutzer der Valve-Plattform wieder vermehrt in das Spiel, wobei in Spitzenzeiten bis zu 8.000 Spieler gleichzeitig ihre Renovierungsträume ausleben. (Quelle: SteamDB)

Das Konzept von House Flipper ist simpel: Ihr kauft heruntergekommene Häuser, entrümpelt sie, macht sie sauber und renoviert sie nach euren Vorstellungen, um sie am Ende wieder mit Gewinn auf dem Immobilienmarkt zu verscherbeln.

Oder ihr nehmt Aufträge von Kunden an, die unterschiedliche Aufgaben für euch bereithalten – von der Installation von Klimaanlagen bis zum Möblieren der Immobilien ist alles dabei! Schaut euch hier einen Gameplay-Trailer zur Simulation an:

House Flipper: Gameplay-Trailer

Nur 2,45 Euro – House Flipper lockt mit Mega-Rabatt

Warum die PC-Spieler gerade in Massen zum beliebten Simulator greifen, ist ganz einfach: Ein Mega-Rabatt von 90 Prozent senkt das sonst 24,50 Euro kostende Spiel auf schmale 2,45 Euro – da muss man als Simulator-Fan einfach zugreifen.

Neben dem Grundspiel sind auch die vielen DLCs reduziert, die Inhaltserweiterungen wie Farm-Leben, Gartenarbeit oder Haustiere hinzufügen. Ein Bundle mit allen fünf DLCs ist ebenfalls mit einem Rabatt von 59 Prozent zu haben.

Wenn ihr jetzt auch beim absoulten Tiefpreis von House Flipper zugreifen wollt, könnt ihr das noch bis zum 18. Oktober 2023 tun:

House Flipper Empyrean

