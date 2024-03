99 Cent statt 19,99 Euro: Nintendo haut Koop-Spiel zum Sparpreis raus

Nintendo lässt es im eShop der Switch so richtig krachen und bietet ein witziges Koop-Spiel für schlappe 99 Cent an. Tools Up! ist jetzt noch für kurze Zeit um satte 95 Prozent im Preis reduziert.

Nintendo Switch Facts

Die Nintendo Switch ist die Heimat für viele hervorragende Koop-Spiele, die sich im lokalen Multiplayer mit Freunden zocken lassen. Neben namhaften Highlights wie Mario Kart 8 oder Super Mario Party hat die Hybrid-Konsole auch noch etwas unbekanntere Hits wie zum Beispiel Tools Up! zu bieten – das Koop-Renovierungsspiel könnt ihr euch aktuell zum absoluten Tiefpreis von nur 99 Cent sichern.

Anzeige

Tools Up! Koop-Spiel zum Knallerpreis im Nintendo-eShop

In Tools Up! übernehmt ihr die Kontrolle über eine Gruppe von Bauarbeitern, die eine Vielzahl von Häusern und Wohnungen auf Vordermann bringen müssen – und dabei auf teils eher ungewöhnliche Hindernisse stoßen. Wie beim witzigen Kochvergnügen von Overcooked warten keinesfalls alltägliche Level auf euch. Stattdessen müsst ihr euch durch Häuser und Wohnungen voller Lava, Schneemännern und anderen Eigenheiten schlagen und im Teamwork die Renovierungsarbeit zu einem versöhnlichen Ende bringen.

Schaut euch hier den Trailer zu Tools Up an:

Tools Up! Ultimate Edition: Launch Trailer

Wenn ihr Lust auf rasante Renovierungsarbeiten mit bis zu drei Freunden zusammen habt, dann könnt ihr euch Tools Up! jetzt im Nintendo-Switch-Store für nur 99 Cent statt 19,99 Euro kaufen und 95 Prozent sparen. Das Angebot gilt noch bis zum 10. März 2024 (im Nintendo-eShop ansehen). Mit einem Metacritic-Score von 62 erwartet euch zwar kein Meisterwerk, aber ein kurzweiliges Koop-Spiel, das für 1 Euro definitiv einen Blick wert ist.

Anzeige

Nintendo-Switch-Bestseller: Koop-Spiele hoch im Kurs

Tools Up! knackt mit dem Rabatt nach einiger Zeit wieder einmal die Bestseller-Charts im eShop und landet auf Rang 20. Dass es nicht für weiter vorne reicht, liegt sicherlich auch daran, dass andere Koop-Spiele derzeit schlicht noch beliebter sind. Among Us landet beispielsweise auf Platz 14, knapp hinter dem preisgekrönten Abenteuer It Takes Two auf Rang 12. In die Top 10 schaffen es aus dem Genre unter anderem Monopoly und Super Mario Party. (Quelle: Nintendo)

Anzeige

Von diesem Spiel in den Switch-Charts solltet ihr allerdings unbedingt die Finger lassen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.