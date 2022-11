Mercedes Benz läutet schon 2023 das Ende der Verbrenner-Flotte ein. Der Traditionshersteller plant einen wichtigen Schritt auf dem Weg, in Zukunft nur noch Elektroautos anzubieten. Doch bis dahin wird es noch Zeit vergehen.

Letzter Auftritt der E-Klasse: Mercedes läutet Verbrenner-Aus ein

Die E-Klasse von Mercedes-Benz erhält im kommenden Jahr ihre letzte Überarbeitung und wird damit auch zum letzen neuen Verbrenner der Stuttgarter Traditionsmarke. „Nach heutigem Stand ist die E-Klasse mit ihren Derivaten das letzte Modell von Mercedes-Benz, das auf einer reinen Verbrenner-Plattform entsteht“, so Markus Schäfer, Entwicklungschef bei Mercedes, gegenüber der Automobilwoche.

Die neue Version der E-Klasse solle noch dieses Jahr vorstellt werden und anschließend im Frühjahr 2023 auf den Markt kommen, heißt es weiter. Ab 2024/2025 werden alle nachfolgenden Versionen und Modelle bereits auf Plattformen stehen, die spezifisch für Elektroantriebe entworfen wurden.

Auf der damit letzten Verbrenner-Plattform bauen auch S- und C-Klasse auf. Auch sie erwartet demnach keine neue Version mehr. Stattdessen werden die Modelle in ihrer aktuellen Form weitergeführt, bis letztlich Schluss ist. Wann genau das für die einzelnen Modelle der Fall sein wird, hat man noch nicht durchblicken lassen. Wohl aber das anvisierte Ende für den Verbrenner bei Mercedes: Ab 2030 sollen nur noch E-Autos angeboten werden, zumindest in geeigneten Märken wie Europa.

„Damit ist das Kapitel dieser Plattform beendet und hat viele Millionen Fahrzeuge getragen. Aber natürlich tun wir alles dafür, dass diese Plattform noch bis Ende des Jahrzehnts zertifizierungsfähig bleibt“, erklärt Schäfer weiter. Es wird also künftig nur noch an der bestehenden Plattform optimiert, Neuentwicklungen soll es nicht geben. Startet die neue Abgasnorm Euro 7 – die Entwürfen zufolge kaum härtere Vorschriften für Pkw enthält als Euro 6 –, will man bei Mercedes zudem beginnen, die Zahl der Motorvarianten einzuschränken.

Mercedes setzt in Zukunft voll auf BEVs

Je mehr der Fokus vom Verbrenner weggenommen wird, umso stärker wollen sich die Stuttgarter auf den batterieelektrischen Antrieb stürzen. Schäfer sieht Brennstoffzellen, anders als BMW, nicht als Alternative für Pkw. Mercedes werde sich daher auf E-Autos mit Akku konzentrieren.