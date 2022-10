Lidl lockt ab Donnerstag, den 27. Oktober, wieder in die Filialen und in den Online-Shop. Welche der neuen Angebote sich wirklich lohnen, klären wir in unserer Übersicht.

Neue Schnäppchen bei Lidl ab 27. Oktober

In dieser Woche stehen bei Lidl die Küche und die Beleuchtung im Mittelpunkt.

Küchenmaschine für 199 Euro. Reduziert von zuvor 349 Euro. Die Maschine enthält K-Schläger, Teighaken und Schneebesen und verfügt über eine intelligente Geschwindigkeitsregelung.

Neue Angebote bei Lidl. (Bildquelle: Lidl)

Espressomaschine für 79,99 Euro. Bietet ein Fassungsvermögen von 1,5 l. Mit Siebträger-System und 2-in-1-Hochdruckdampfdüse.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 24. Oktober

In dieser Woche stehen bei Lidl Kinderspielzeug und Adventskalender im Mittelpunkt.

Business-Armbanduhr für 7,99 Euro. Für Damen und Herren gleichermaßen geeignet. Wasserdicht bis 5 bar und in vier Ausführungen zu bekommen.

Neue Angebote bei Lidl. (Bildquelle: Lidl)

Klettertrapez für 99,99 Euro. Aus hochwertigem und stabilem Buchenholz gefertigt. Die Altersempfehlung beginnt bei zwei Jahren.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 20. Oktober

In dieser Woche steht bei Lidl der Garten mit einigen im Preis reduzierten Produkten im Mittelpunkt.

Akku-Astsäge für 31,99 Euro. Für Äste mit einem Durchmesser von bis zu 80 mm geeignet. Wird im praktischen Tragekoffer ausgeliefert.

Neue Angebote bei Lidl. (Bildquelle: Lidl)

Gartenabfallsack für 3,99 Euro. Bietet ein großes Fassungsvermögen von 272 l bei einer Tragkraft von bis zu 65 l. Der Sack lässt sich auch falten.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 17. Oktober

In dieser Woche steht bei Lidl die Küche mit vielen reduzierten Produkten im Mittelpunkt.

Monsieur Cuisine Küchenmaschine für 349 Euro. Die günstige Thermomix-Alternative steht jetzt erneut um 12 Prozent reduziert zur Verfügung. Mehr zum Monsieur Cuisine in unserem Artikel. Wasserkocher für 19,99 Euro. Um 20 Prozent reduziert gibt es den Wasserkocher aus Edelstahl, der auf ein Volumen von 1,8 l kommt. Mikrowelle für 49,99 Euro. Im Retro-Design gehalten, leistet diese Mikrowelle bis zu 700 Watt. Acht Automatikprogramme und fünf Leistungsstufen sind vorhanden. Toaster für 19,99 Euro. Immerhin 5 Euro günstiger als sonst steht der Toaster mit Brötchenaufsatz bereit. Mit Auftau-, Aufwärm- und Stopp-Funktion. Küchenwaage für 9,99 Euro. Mit abnehmbarer Wiegeschüssel, die spülmaschinengeeignet ist. Lidl bietet die Waage in drei Farben an. Stabmixer für 9,99 Euro. Jetzt 23 Prozent günstiger zu haben. Die Leistung wird mit 350 Watt angegeben, auch eine Turbofunktion ist mit dabei. Multizerkleinerer für 14,99 Euro. Mit Mixbehälter aus Glas. Das Fassungsvermögen gibt der Hersteller mit 1,2 l an. Küchenmaschine für 69,99 Euro. Zum Rühren, Aufschlagen und Kneten geeignet. Eine große, abnehmbare Edelstahlrührschüssel liegt mit im Paket.



Neue Angebote bei Lidl. (Bildquelle: Lidl)