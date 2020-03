Ab heute bei Aldi: 50-Zoll-TV mit 4K für 299 Euro – lohnt sich der Kauf?

Bei Aldi Süd und Nord gibt es ab heute einen neuen Smart-TV im Angebot. Es handelt sich um den Medion Life X15060, der auf 4K-Auflösung, 50-Zoll-Bildschirm und einen besonders günstigen Preis setzt. Doch lohnt sich das Angebot überhaupt? GIGA stellt den Fernseher vor.

Aldi-TV Medion Life X15060 für 299 Euro

Originalartikel:

Gerade mal 299 Euro möchten Aldi Süd und Nord für den Fernseher Medion Life X15060 haben, der ab dem 26. März 2020 in den Süd- und Nord-Filialen des Discounters zu haben sein wird. Bei einem solchen Kampfpreis lohnt sich natürlich ein genauer Blick auf das Gerät.

Ausgestattet ist der Smart-TV mit einem 50-Zoll-LC-Display, das eine 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten besitzt. LED-Backlight ist ebenfalls mit von der Partie, High Dynamic Range (HDR 10) wird auch unterstützt. Klassisches Fernsehen ist mit dem HD-Triple-Tuner möglich, Signale werden hier über Kabel, Satellit und DVB-T2 HD empfangen. Apps für Amazon Prime Video und Netflix sind bereits vorinstalliert.

Einen deutlichen Haken hat der Medion Life X15060 dann aber doch, wird die Helligkeit doch nur mit 350 cd/m² angegeben. In dieser Preisklasse sicherlich verschmerzbar, doch besonders hell ist der Fernseher definitiv nicht. Von einem Betrieb in direkter Fensternähe können wir entsprechend nur abraten. Auch die Ausleuchtung an den Rändern dürfte nicht besonders gut sein.

Medion Life X15060 mit drei HDMI-Ports

Bei den Anschlüssen macht der 4K-Fernseher von Aldi wieder eine bessere Figur. Als Highlight stehen hier gleich drei HDMI-Ports (HDMI 2.0) zur Verfügung, was bei einem Preis von 299 Euro alles andere als selbstverständlich ist. Eine CI+-Schnittstelle steht ebenfalls zur Verfügung, WLAN ist natürlich auch mit an Bord, sonst wäre es kein Smart-TV. Über Medions Life-Remote-App lässt sich der Fernseher direkt mit dem Handy steuern, egal ob Android oder iOS.

Aldi-TV Medion Life X15060: Lohnt sich das Angebot?

Wer auf der Suche nach einem besonders günstigen 4K-Fernseher ist und auf die beste Hardware verzichten kann, der ist mit dem Medion Life X15060 sicher gut bedient. 299 Euro sind in diesem Bereich ein echtes Schnäppchen, wenn eben nicht zu viel von dem Gerät verlangt wird.

Halbwegs vergleichbare Angebote lassen sich bei Amazon finden. Der kostet hier 339 Euro. Für einen echten Marken-TV muss aber tiefer in die Tasche gegriffen werden. Der ist derzeit für 399 Euro zu bekommen. Im Vergleich dazu ist das Aldi-Angebot also richtig gut.