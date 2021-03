Wer sich ein gutes und günstiges Samsung-Handy kaufen will, kann ab heute bei Aldi Nord zugreifen. Dort wird nämlich das erst vor wenigen Wochen offiziell vorgestellte Galaxy A12 zum absoluten Tiefstpreis verkauft. GIGA verrät euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Aldi verkauft Samsung Galaxy A12 für 119 Euro

Samsung hat das Galaxy A12 erst vor wenigen Wochen offiziell vorgestellt und schon wird es bei Aldi Nord zu einem echten Hammerpreis verkauft. Der Discounter will für das sowieso schon günstige Smartphone ab dem 25. März nur 119 Euro haben. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179 Euro. Im freien Handel kostet das Handy fast 145 Euro. Aldi legt wie üblich die Aldi-Talk-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben bei, sodass man im Endeffekt etwa 35 Euro spart. In dieser Preisklasse ist eine so hohe Ersparnis nach nur wenigen Wochen schon sehr ungewöhnlich. Kunden können sich freuen, denn diese erhalten ein gutes Handy zum sehr günstigen Preis.

Das Samsung Galaxy A12 kostet bei Aldi zwar nur 119 Euro, bietet aber trotzdem ein gutes Gesamtpaket. So ist beispielsweise ein großer 5.000-mAh-Akku verbaut, der schnell wieder aufgeladen werden kann. Ein 15-Watt-Netzteil legt Samsung hier noch bei, sodass sich Käufer keine Sorgen machen müssen. Auf Premium-Features wie Gesichtserkennung und einen Fingerabdrucksensor muss man nicht verzichten. Es ist sogar eine Quad-Kamera mit 48 MP verbaut, wobei man sich hier keine zu gute Bildqualität erwarten sollte. Man hat zudem ein großes 6,52-Zoll-Display zur Verfügung und NFC, womit man kontaktlos bezahlen kann. Der interne Speicher liegt zwar nur bei 32 GB, lässt sich aber günstig per microSD-Karte erweitern. Es lassen sich zwei SIM-Karten einlegen, sodass man etwas flexibler ist. Als Betriebssystem gibt es aktuell noch Android 10.

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung Galaxy A12 bei Aldi?

Im Grunde für alle, die ein solides und günstiges Samsung-Handy mit großem Akku und Display haben wollen. Für 119 Euro ist das Galaxy A12 bei Aldi Nord ein richtig guter Deal. Das Smartphone ist brandneu, sodass man davon ausgehen kann, dass es noch viele Jahre mit Updates versorgt wird. Es ist nicht für Interessenten geeignet, die höhere Ansprüche an die Kamera haben. Da würden wir dann eher ein Samsung Galaxy A51 empfehlen. Dieses ist aber doppelt so teuer.