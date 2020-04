Ab heute bei Aldi: E-Bike mit Mittelmotor zum Hammerpreis – Pedelec im Technik-Check

Passend zur immer besser werdenden Jahreszeit verkauft Aldi Nord ab heute ein neues E-Bike für 999 Euro. Im Vergleich zu früheren Versionen kommt dieses Mal ein Mittelmotor zum Einsatz, der ein deutlich angenehmeres Fahrgefühl gewährleistet. GIGA macht den Technik-Check.

Bildquelle: Aldi

Aldi verkauft E-Bike mit Mittelmotor für 999 Euro

Originalartikel:

E-Bikes von Aldi sind sehr beliebt. Bieten sie doch eine gute Ausstattung zum günstigen Preis. Dieses Jahr stellt Aldi Nord ein neues E-Bike in die Märkte, das eine Besonderheit aufweist. Statt auf einen Antrieb am Hinter- oder Vorderrad zu setzen, wird die Unterstützung nun durch einen Mittelmotor erzeugt. Das hat den Vorteil, dass das Fahrverhalten sehr angenehm ist und man weder geschoben, noch gezogen wird. In einigen Situationen, wie in Kurven oder bei Regen, ist das ein riesiger Vorteil und war bisher nur in teureren Modellen verbaut. Verkauft wird es ab dem 8. April 2020.

Ansonsten bietet das Aldi-E-Bike folgende Ausstattung:

Rahmen aus Aluminium

Mittelmotor mit 50 Nm und 250 Watt

Akku von LG mit 461 Wh

LC-Bildschirm mit Beleuchtung, Tacho, Leistungsregelung uvm.

LED-Scheinwerfer

7-Gang-Schaltung

Hydraulische Felgenbremse

Reichweite bis zu 140 km

Im Gegensatz zu früheren Aktionen, wird bei Aldi Nord dieses Mal nur ein E-Bike mit tiefem Einstieg für Damen und Herren verkauft. Ob das wirklich jedem zusagt, sei mal dahingestellt. Ansonsten kann die Ausstattung des Pedelecs überzeugen und der Preis von 999 Euro wirkt gerechtfertigt. Im nachfolgenden Video wird das Aldi-Pedelec noch einmal im Detail vorgestellt:

Aldi-E-Bike: Lohnt sich der Kauf?

Wer aktuell auf der Suche nach einem E-Bike ist und nicht zu viel Geld ausgeben möchte, kann zum Aldi-Pedelec für 999 Euro greifen. Man bekommt dafür eine gute Ausstattung und einen Mittelmotor, den man sonst nur bei viel teureren E-Bikes findet. Es wird aber nur eine Rahmengröße verkauft, die Aldi nicht einmal angibt. Man muss also in den Laden gehen und dort eine Sitzprobe machen, um festzustellen, ob das Fahrrad passt. In Zeiten des Coronavirus ist das vielleicht nicht die beste Idee.