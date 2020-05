Bildquelle: Aldi

Aldi Süd verkauft ab heute zwei Pedelecs von Prophete für 949 Euro. Dieses Mal gibt es jeweils eine Ausführung für Männer und Frauen. GIGA macht den Technik-Check der E-Bikes und verrät euch, ob sich der Kauf lohnt. Aldi Nord hat nämlich auch ein Wörtchen mitzureden.

Aldi Süd: Zwei E-Bikes für nur 949 Euro im Angebot

Wer aktuell auf der Suche nach einem günstigen Pedelec ist, sollte sich das Angebot von Aldi Süd anschauen. Ab dem 7. Mai 2020 werden über Aldi liefert zwei Modelle für 949 Euro verkauft. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt laut Aldi bei 1.399 Euro – wobei das E-Bike eher bei um die 1.000 bis 1.100 Euro anzusiedeln ist. Doch auch das wäre eine Ersparnis von immerhin 50 bis 150 Euro und die Lieferung erfolgt kostenlos direkt nach Hause. Man muss sich also nicht in den Aldi bemühen. Doch was haben die Pedelecs drauf?

Optisch sehen die Pedelecs von Prophete ziemlich gut aus. Es gibt zwei verschiedene Rahmen, die sich an Männer und Frauen richten. Die Rahmengröße soll für „alle“ passen. Der Antrieb sitzt im Hinterrad, man wird also geschoben. Der Akku ist deutlich am Rahmen verbaut und kann zur Sicherheit entnommen werden. Scheibenbremsen sorgen für eine gute Verzögerung und es gibt ein kleines Display, das nützliche Informationen anzeigt. Insgesamt soll die Reichweite mit dem Akku unbekannter Größe bei bis zu 120 Kilometern liegen. Da dürfte die Unterstützung dann aber nur minimal sein. Realistisch sollte man von 40 bis 50 Kilometern ausgehen, in hügeligen Regionen sicher weniger, wenn man etwas von der Unterstützung durch den E-Motor spüren möchte. Informationen zum Gewicht gibt es nicht.

So soll das Pendeln in der Zukunft funktionieren:

Lohnt sich der Kauf des Aldi-Pedelecs von Prophete?

Der Preis von 949 Euro für das Pedelec von Prophete bei Aldi wirkt im ersten Moment sehr attraktiv. Aldi hatte ähnlich ausgestattete Modelle in der Vergangenheit aber auch schon für 899 Euro im Angebot. Hier spielt es aber auch eine Rolle, dass das Angebot über Aldi liefert durchgeführt wird und der Versand nach Hause inbegriffen ist. E-Bikes kosten im Onlineshop dann immer etwas mehr. Trotzdem ist eine Ersparnis im Vergleich zu anderen Händlern vorhanden, sodass sich das Angebot durchaus lohnt – wenn man ein E-Bike mit Hinterradantrieb haben möchte. Mit mehr Informationen zur technischen Ausstattung könnte man auch eine bessere Einschätzung geben. Sobald diese vorhanden sind, werden wir euch informieren.