Es ist nie zu spät, um sich fit zu machen. Gut, dass es kleine elektronische Helfer gibt, die einen dabei unterstützen. Bei Aldi wird ab jetzt ein Fitness-Tracker verkauft, der zwar relativ günstig ist, aber trotzdem einiges drauf hat. Optisch erinnert das Fitnessarmband an einen namhaften Konkurrenten.

ALDI Facts

Medion Life S3750 (MD61613): Fitness-Tracker für 19,99 Euro

Wer auf der Suche nach einem Fitness-Tracker ist, trifft meist auf den Namen Fitbit. Aldi möchte dem namhaften Konkurrenten aber nicht den Markt überlassen und bringt am 26. August 2021 in die Süd-Filialen den Medion Life S3750 (MD61613) für 19,99 Euro (bei Aldi anschauen). Das ist extrem wenig Geld für einen wasserdichten Fitness-Tracker mit Pulsmesser und allen wichtigen Sensoren. Ein Xiaomi Mi Band 6 kostet fast doppelt so viel (bei Amazon anschauen). Im nachfolgenden Video werden die Features des Aldi-Fitness-Trackers vorgestellt:

Das Fitnessarmband ist kompatibel mit einer App für Android und iPhone. Die Daten werden per Bluetooth an das Handy übertragen und ausgewertet. Die Apps gibt es in den jeweiligen App-Stores kostenlos zum Download:

MEDION® Fitness Entwickler: MEDION AG

MEDION® Fitness Entwickler: MEDION

Die Akkulaufzeit beträgt je nach Nutzung bis zu sieben Tage. Es können auch Benachrichtigungen vom Handy auf dem Fitnessarmband angezeigt werden – beispielsweise von WhatsApp. Gleiches gilt für die Anzeige von Wetterinformationen und Ähnlichem. Wer mag, kann auch seinen Schlaf überwachen lassen. Die Basisfunktionen wie Schrittzähler, Kalorienmesser und so weiter sind natürlich auch enthalten.

Aldi-Fitness-Tracker erinnert an Fitbit-Modell

Optisch hat sich Medion bei der Gestaltung des Fitness-Trackers etwas zu sehr von Fitbit und dem Charge 3 inspirieren lassen. Besonders das Armband sieht den Modellen der Konkurrenz zum Verwechseln ähnlich. Das war es aber auch schon mit den Ähnlichkeiten, denn das Armband von Medion kostet etwa ein Drittel des Originals. Wer nicht zu viel Geld für einen Fitness-Tracker ausgeben möchte, ist hier also genau an der richtigen Stelle.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).