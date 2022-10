Am Montag, den 24. Oktober, räumt Aldi sein Sortiment um. Sowohl in den Filialen von Aldi Nord und Süd als auch im Online-Shop stehen neue Angebote bereit. Welche sich davon lohnen, zeigen wir in unserer Übersicht.

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 24. Oktober

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem Lampen und eine Infrarot-Wandheizung aufgefallen sind.

Infrarot-Wandheizung für 249 Euro. Jetzt 37 Prozent günstiger. Sorgt in Räumen von bis zu 18 m² für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Luftfeuchtigkeit.

für 249 Euro. Jetzt 37 Prozent günstiger. Sorgt in Räumen von bis zu 18 m² für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Luftfeuchtigkeit. Retro-Stehleuchte für 64,99 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst. Im Retro-Design aus schwarzem Metall gefertigt und mit einem schwenkbaren Schirm ausgestattet. Für LED-Leuchtmittel mit E27-Fassung ausgelegt.

für 64,99 Euro. Fast ein Drittel günstiger als sonst. Im Retro-Design aus schwarzem Metall gefertigt und mit einem schwenkbaren Schirm ausgestattet. Für LED-Leuchtmittel mit E27-Fassung ausgelegt. LED-Panel-Leuchte für 89,99 Euro. Vom Sofa aus steuerbar dank Fernbedienung. Gleichmäßige Lichtverteilung mit 36 Watt und 3.800 Lumen.

für 89,99 Euro. Vom Sofa aus steuerbar dank Fernbedienung. Gleichmäßige Lichtverteilung mit 36 Watt und 3.800 Lumen. LED-Deckenleuchte für 119 Euro. Um ganze 41 Prozent günstiger im Aldi-Online-Shop zu bekommen. Mit farbig leuchtendem RGB-Lichtring, Memory-Funktion und Fernbedienung.

für 119 Euro. Um ganze 41 Prozent günstiger im Aldi-Online-Shop zu bekommen. Mit farbig leuchtendem RGB-Lichtring, Memory-Funktion und Fernbedienung. Smarte LED-Sternenleuchte für 59,99 Euro. Bringt den Sternenhimmel in die eigenen vier Wände. Die Steuerung im Smart Home erfolgt per App oder Fernbedienung.

für 59,99 Euro. Bringt den Sternenhimmel in die eigenen vier Wände. Die Steuerung im Smart Home erfolgt per App oder Fernbedienung. Pendelleuchte für 99,99 Euro. Die Leuchte mit fünf grauen Stoffschirmen steht für die Hälfte des Originalpreises zur Verfügung. E14 Leuchtmittel bis 25 Watt werden benötigt.

Neue Angebote bei Aldi Nord. (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

CD-, MP3- und Kassettenspieler für 39,99 Euro. Für Audio-CDs, MP3s, CD-Rs und CD-RWs geeignet. Ein Kassettendeck und ein UKW-Radio sind auch mit dabei, neben einem USB-Anschluss.

für 39,99 Euro. Für Audio-CDs, MP3s, CD-Rs und CD-RWs geeignet. Ein Kassettendeck und ein UKW-Radio sind auch mit dabei, neben einem USB-Anschluss. XXL-Puzzle für 4,99 Euro. Ab drei Jahren geeignet. Mit extragroßen, knickstabilen Puzzleteilen. Verschiedene Motive werden angeboten.

für 4,99 Euro. Ab drei Jahren geeignet. Mit extragroßen, knickstabilen Puzzleteilen. Verschiedene Motive werden angeboten. Holz-Puppenhaus für 49,99 Euro. Von drei Seiten bespielbar und mit umfangreichem Zubehör ausgestattet. Die Altersempfehlung beginnt bei drei Jahren. Auch bei Aldi Süd im Angebot.

für 49,99 Euro. Von drei Seiten bespielbar und mit umfangreichem Zubehör ausgestattet. Die Altersempfehlung beginnt bei drei Jahren. Auch bei Aldi Süd im Angebot. Holz-Kindereinkaufswagen für 24,99 Euro. Ab zwei Jahren geeignet. Stabil und robust konzipiert. Die Maße liegen bei 39 × 52 × 30 cm.

für 24,99 Euro. Ab zwei Jahren geeignet. Stabil und robust konzipiert. Die Maße liegen bei 39 × 52 × 30 cm. Kinder-Bücherregal für 19,99 Euro. Verfügt über vier Stofffächer, die viel Stauraum für Bücher bieten. Verschiedene Farbvarianten stehen bereit.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Bettwäsche mit Harry-Potter-Motiv für 19,99 Euro. Besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle. Der Bettbezug kommt auf 200 x 135 cm, der Kissenbezug auf 80 x 80 cm.

für 19,99 Euro. Besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle. Der Bettbezug kommt auf 200 x 135 cm, der Kissenbezug auf 80 x 80 cm. Adventskalender mit Minibüchern für 6,99 Euro. Mit 24 kleinen Büchern, die jeweils über acht Seiten verfügen. Aldi Süd bietet viele Varianten an.

für 6,99 Euro. Mit 24 kleinen Büchern, die jeweils über acht Seiten verfügen. Aldi Süd bietet viele Varianten an. Was-ist-Was-Bücher für je 3,99 Euro. Schon ab vier Jahren geeignet. Elf Bücher stehen bereit, zu Themen wie Dinosaurier, Baustelle und Feuerwehr.

für je 3,99 Euro. Schon ab vier Jahren geeignet. Elf Bücher stehen bereit, zu Themen wie Dinosaurier, Baustelle und Feuerwehr. Holz-Bauklötze für 12,99 Euro. Kunden haben die Wahl zwischen drei Sets, die aus farbigen oder naturbelassenen Bauklötzen bestehen.

für 12,99 Euro. Kunden haben die Wahl zwischen drei Sets, die aus farbigen oder naturbelassenen Bauklötzen bestehen. Holz-Spielzeug für 5,99 Euro. Ganze zwölf Sets stehen zur Auswahl, die sich um das Thema Küche oder Werkzeuge drehen.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 20. Oktober

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns einige Fitnessgeräte aufgefallen sind.

Rudergerät für 449 Euro. Steht jetzt 50 Euro günstiger als sonst bereit. Für das Training der Bein-, Arm- und Schultermuskulatur bestens geeignet.

für 449 Euro. Steht jetzt 50 Euro günstiger als sonst bereit. Für das Training der Bein-, Arm- und Schultermuskulatur bestens geeignet. Crosstrainer für 379 Euro. Zehn Fitness-Programme sind hier mit dabei, ebenso wie Pulssensoren am Haltegriff. Kunden können aus 32 Widerstandsstufen wählen.

für 379 Euro. Zehn Fitness-Programme sind hier mit dabei, ebenso wie Pulssensoren am Haltegriff. Kunden können aus 32 Widerstandsstufen wählen. Heimtrainer für 169 Euro. Um 26 Prozent reduziert. Zum Herz-Kreislauf- und Ausdauertraining geeignet. Der Heimtrainer lässt sich einklappen, um Platz zu sparen.

für 169 Euro. Um 26 Prozent reduziert. Zum Herz-Kreislauf- und Ausdauertraining geeignet. Der Heimtrainer lässt sich einklappen, um Platz zu sparen. Fitness-Trampolin für 99,99 Euro. Kostet eigentlich 149,90 Euro. Ausgestattet mit verstellbarer Haltestange. Die Sprungfläche kommt auf 83 x 93 cm.

für 99,99 Euro. Kostet eigentlich 149,90 Euro. Ausgestattet mit verstellbarer Haltestange. Die Sprungfläche kommt auf 83 x 93 cm. Hantel-Set für 159 Euro. Set mit zwei Kurzhanteln und einer Verbindungsstange, über die sich die Kurzhanteln in eine Langhantel verwandeln.

für 159 Euro. Set mit zwei Kurzhanteln und einer Verbindungsstange, über die sich die Kurzhanteln in eine Langhantel verwandeln. Multifunktions-Krafttrainer für 189 Euro. Lässt sich über die integrierten Zugbänder unter anderem als Rudergerät verwenden.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Winter-Radjacke für 19,99 Euro. Dreilagig sowie wasserabweisend konzipiert und für Damen und Herren in vielen Größen verfügbar. Die Jacke besteht aus Polyester und Elastan.

für 19,99 Euro. Dreilagig sowie wasserabweisend konzipiert und für Damen und Herren in vielen Größen verfügbar. Die Jacke besteht aus Polyester und Elastan. Winter-Fahrradhandschuhe für 6,99 Euro. Mit reflektierenden Details ausgestattet. Kunden haben die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Farben.

für 6,99 Euro. Mit reflektierenden Details ausgestattet. Kunden haben die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Farben. Zeitschaltuhr für 5,99 Euro. Je nach Modell mit einer Schaltleistung bis zu 3.600 Watt. Auch für den Einsatz im Freien gedacht.

für 5,99 Euro. Je nach Modell mit einer Schaltleistung bis zu 3.600 Watt. Auch für den Einsatz im Freien gedacht. LED-Galaxie-Lichterkette für 14,99 Euro. Kann innen oder außen verwendet werden. Mit dabei sind 400 dimmbare LEDS und acht Leuchtmodi.

für 14,99 Euro. Kann innen oder außen verwendet werden. Mit dabei sind 400 dimmbare LEDS und acht Leuchtmodi. LED-Kranz für 17,99 Euro. Inklusive Batterien und abnehmbarem Kerzenhalter. Aldi Nord bietet mehrere Modelle an.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Samsung Galaxy A04s für 129 Euro. Mit 6,5-Zoll-Display und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Mehr zum Einsteiger-Handy mit großem Akku in unserem Artikel.

für 129 Euro. Mit 6,5-Zoll-Display und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Mehr zum Einsteiger-Handy mit großem Akku in unserem Artikel. Laufjacke für 19,99 Euro. Mit reflektierenden Details und einem Kinnschutz ausgestattet. Der Oberstoff ist winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv.

für 19,99 Euro. Mit reflektierenden Details und einem Kinnschutz ausgestattet. Der Oberstoff ist winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Lauf-Accessoires für je 1,99 Euro. Aldi Süd bietet Winter-Lauf-Handschuhe, zwei Mützen und ein Stirnband für Damen und Herren an.

für je 1,99 Euro. Aldi Süd bietet Winter-Lauf-Handschuhe, zwei Mützen und ein Stirnband für Damen und Herren an. LED-Lichterkette für 3,99 Euro. 20 LEDs sind hier mit dabei, ebenso wie Batterien. Kunden haben die Wahl zwischen vier Ausführungen, die sich bei der Lichtfarbe unterscheiden.

für 3,99 Euro. 20 LEDs sind hier mit dabei, ebenso wie Batterien. Kunden haben die Wahl zwischen vier Ausführungen, die sich bei der Lichtfarbe unterscheiden. Zierkürbis im Spankorb für 3,99 Euro. Mit sechs bis acht Kürbissen, die auf einen Durchmesser zwischen 6 und 12 cm kommen.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 17. Oktober

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns einige herbstliche Gartenprodukte aufgefallen sind.

Feuerschale für 129 Euro. Zum Grillen oder als Lagerfeuer zu verwenden. Mit im Paket liegen Grillrost, Schürhaken und Funkenschutzhaube.

für 129 Euro. Zum Grillen oder als Lagerfeuer zu verwenden. Mit im Paket liegen Grillrost, Schürhaken und Funkenschutzhaube. Campingkocher für 49,99 Euro. Für Töpfe mit einem Durchmesser bis 26 cm geeignet. Der Kocher verfügt über eine Piezozündung und einen Drehregler.

für 49,99 Euro. Für Töpfe mit einem Durchmesser bis 26 cm geeignet. Der Kocher verfügt über eine Piezozündung und einen Drehregler. Kaminholzregal für 89,99 Euro. Wird bei Aldi gerade um 23 Prozent günstiger angeboten. Einfacher Aufbau durch ein Stecksystem. 114 x 102 x 47 cm groß.

für 89,99 Euro. Wird bei Aldi gerade um 23 Prozent günstiger angeboten. Einfacher Aufbau durch ein Stecksystem. 114 x 102 x 47 cm groß. Design-Kamin für 399 Euro. Kostet eigentlich 559 Euro. Mit dabei sind eine Feuerschale und ein Holzunterstand. Die Abmessungen betragen 60 x 220 x 35,5 cm.

für 399 Euro. Kostet eigentlich 559 Euro. Mit dabei sind eine Feuerschale und ein Holzunterstand. Die Abmessungen betragen 60 x 220 x 35,5 cm. Infrarot-Tisch-Heizstrahler für 199 Euro. Um ein Drittel reduziert. Bietet eine 180 Grad-Beheizung über zwei Leistungsstufen (600 und 1.200 Watt).

für 199 Euro. Um ein Drittel reduziert. Bietet eine 180 Grad-Beheizung über zwei Leistungsstufen (600 und 1.200 Watt). LED-Außenleuchte für 59,99 Euro. Verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor mit einer Reichweite bis 8 m bei 90-Grad-Winkel. Sorgt für warmweißes Licht.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Elektrischer Kamin für 119 Euro. Bietet ein Metallgehäuse und ein Bedien-Panel mit LED-Display. Sechs Betriebsarten und fünf Helligkeitsstufen sind dabei.

für 119 Euro. Bietet ein Metallgehäuse und ein Bedien-Panel mit LED-Display. Sechs Betriebsarten und fünf Helligkeitsstufen sind dabei. Heizlüfter mit Fernbedienung für 29,99 Euro. Kommt über zwei Heizstufen auf 1.100 oder 2.200 Watt. Zeit, Temperatur und Oszillation können per Fernbedienung gesteuert werden.

für 29,99 Euro. Kommt über zwei Heizstufen auf 1.100 oder 2.200 Watt. Zeit, Temperatur und Oszillation können per Fernbedienung gesteuert werden. Landhaus-Konsole für 79,99 Euro. Mit zwei Schubladen ausgestattet. Die weiße Konsole kommt auf Abmessungen von 90 × 75 × 35 cm.

für 79,99 Euro. Mit zwei Schubladen ausgestattet. Die weiße Konsole kommt auf Abmessungen von 90 × 75 × 35 cm. Landhaus-Beistelltisch für 39,99 Euro. In grauer oder weißer Ausführung zu bekommen. Die Maße betragen 45 × 55 × 35 cm.

für 39,99 Euro. In grauer oder weißer Ausführung zu bekommen. Die Maße betragen 45 × 55 × 35 cm. Laternenkerzen für 9,99 Euro. Kunden haben die Wahl zwischen einer größeren oder zwei kleineren Kerzen. Sie werden in mehreren Farben angeboten.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Akku-Handstaubsauger für 49,99 Euro. Ausgestattet mit einem 2.200-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der im Eco-Modus bis zu 38 Minuten durchhält.

für 49,99 Euro. Ausgestattet mit einem 2.200-mAh-Lithium-Ionen-Akku, der im Eco-Modus bis zu 38 Minuten durchhält. Mehrzwecksauger für 69,99 Euro. Das Markenprodukt von Kärcher bietet eine Nass- und Trockensaugung. Das Fassungsvermögen kommt auf 15 l.

für 69,99 Euro. Das Markenprodukt von Kärcher bietet eine Nass- und Trockensaugung. Das Fassungsvermögen kommt auf 15 l. Bratpfanne für 17,99 Euro. Besteht aus rostfreiem Edelstahl und kommt auf einen Durchmesser von 28 cm. Für alle Herdarten geeignet.

für 17,99 Euro. Besteht aus rostfreiem Edelstahl und kommt auf einen Durchmesser von 28 cm. Für alle Herdarten geeignet. Wassersprudler für 77 Euro. Im Set mit einem CO₂-Zylinder für bis zu 60 l Sodawasser. Zwei Glasflaschen liegen auch mit im Paket.

für 77 Euro. Im Set mit einem CO₂-Zylinder für bis zu 60 l Sodawasser. Zwei Glasflaschen liegen auch mit im Paket. Bodenlaternen-Set für 24,99 Euro. Besteht aus zwei Laternen unterschiedlicher Größe. Für den Innen- und Außenbereich gedacht.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 13. Oktober

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns einige Fitness-Produkte aufgefallen sind.

Heimtrainer für 139 Euro. Ausgestattet mit Trainingscomputer, LC-Display und Pulssensor. Acht Widerstandsstufen stehen bereit. Um 30 Prozent reduziert.

für 139 Euro. Ausgestattet mit Trainingscomputer, LC-Display und Pulssensor. Acht Widerstandsstufen stehen bereit. Um 30 Prozent reduziert. Fitness-Trampolin für 99,99 Euro. Ein Drittel günstiger als sonst und mit dreistufig verstellbarer Haltestange ausgeliefert. Die Sprungfläche ist 93 x 83 cm groß.

für 99,99 Euro. Ein Drittel günstiger als sonst und mit dreistufig verstellbarer Haltestange ausgeliefert. Die Sprungfläche ist 93 x 83 cm groß. Mini-Crosstrainer für 139 Euro. Anpassbar mit acht verschiedenen Schwierigkeitsstufen, auch ein drahtloser Trainingscomputer liegt mit im Paket.

für 139 Euro. Anpassbar mit acht verschiedenen Schwierigkeitsstufen, auch ein drahtloser Trainingscomputer liegt mit im Paket. Multifunktions-Krafttrainer für 189 Euro. Kostet eigentlich 229,95 Euro. Kann zum Beispiel über Zugbänder als Rudergerät oder über die Liegefläche zum Bankdrücken verwendet werden.

für 189 Euro. Kostet eigentlich 229,95 Euro. Kann zum Beispiel über Zugbänder als Rudergerät oder über die Liegefläche zum Bankdrücken verwendet werden. Kurz- und Langhantel-Set für 159 Euro. Die Hanteln des Sets kommen auf ein Gewicht von 4 x 1,25 kg, 4 x 2 kg und 2 x 5 kg. Eine Verbindungsstange ist mit dabei.

für 159 Euro. Die Hanteln des Sets kommen auf ein Gewicht von 4 x 1,25 kg, 4 x 2 kg und 2 x 5 kg. Eine Verbindungsstange ist mit dabei. Hantelbank mit Rack für 119 Euro. Wird bei Aldi gerade 40 Prozent günstiger angeboten. Gewichtheben ist neben Bauch-, Bein- und Rumpftraining möglich.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Standmixer für 29,99 Euro. Zwei Geschwindigkeitsstufen und eine Pulsfunktion sind mit dabei. Das Fassungsvermögen beträgt laut Hersteller 1,5 l.

für 29,99 Euro. Zwei Geschwindigkeitsstufen und eine Pulsfunktion sind mit dabei. Das Fassungsvermögen beträgt laut Hersteller 1,5 l. Heißluftfritteuse für 49,99 Euro. Leistet bis zu 1.400 Watt bei einem Fassungsvermögen von 2,6 l. Acht Garprogramme stehen zur Auswahl.

für 49,99 Euro. Leistet bis zu 1.400 Watt bei einem Fassungsvermögen von 2,6 l. Acht Garprogramme stehen zur Auswahl. Elektrische Kaffeemühle für 49,99 Euro. Der Bohnenbehälter kann bis zu 230 g Bohnen aufnehmen. Nutzer können zwischen 14 Mahlgraden wählen.

für 49,99 Euro. Der Bohnenbehälter kann bis zu 230 g Bohnen aufnehmen. Nutzer können zwischen 14 Mahlgraden wählen. Koch- und Bratpfanne für 12,99 Euro. Bietet einen Durchmesser von 24 cm und eine ILAG-Antihaftbeschichtung. Auch für Induktionsherde geeignet.

für 12,99 Euro. Bietet einen Durchmesser von 24 cm und eine ILAG-Antihaftbeschichtung. Auch für Induktionsherde geeignet. Brotkasten für 12,99 Euro. Besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und einem kleinen Sichtfenster. Die Abmessungen betragen 30 × 18 × 16 cm.

