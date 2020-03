Ab morgen bei Aldi: AirPods-Alternative für 35 Euro – lohnt sich der Kauf?

Bei Aldi wird ab morgen eine günstige Alternative zu den Apple AirPods verkauft. Die Bluetooth-Kopfhörer können sogar mehr als die von Apple und kosten nur einen Bruchteil. GIGA verrät euch, ob sich der Kauf lohnt.

Bildquelle: Motorola

Aldi verkauft Motorola Verve Buds 110 für 34,99 Euro

Wer sich die echten AirPods von Apple kaufen möchte, muss . Kein günstiger Spaß, wenn man bedenkt, dass man damit unterwegs nur Musik hören und diese als Headset benutzen kann. Bei Aldi Nord und Süd gibt es ab dem 19. März 2020 eine günstigere Alternative im Angebot. Der Discounter verkauft die Motorola Verve Buds 110 für nur 34,99 Euro. Bei diesem Preis darf man natürlich keine Wunder bei der Klangqualität erwarten, die Kopfhörer schneiden aber ganz gut ab – kosten dort aber mehr. Aldi Nord und Süd verlangen nämlich einfach 15 Euro weniger als im Preisvergleich. Für 34,99 Euro sind die Motorola Verve Buds 110 also ein echtes Schnäppchen.

Zumindest das Ladecase erinnert etwas an die echten AirPods von Apple. Die einzelnen Kopfhörer dann hingegen gar nicht mehr. Diese sind viel kleiner und fallen nicht so auf, wenn man sie im Ohr trägt. Die Laufzeit beträgt insgesamt 8,5 Stunden und es wird über Bluetooth 5.0 kommuniziert. Die Kopfhörer sind sogar mit IPX4 gegen Spritzwasser geschützt – können also auch gut zum Sport verwendet werden. Die Kopfhörer sind mit Android, iOS, PCs, Macs und anderen Bluetooth-Geräten kompatibel. Da gibt es keine Einschränkungen. Es werden zudem die Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa unterstützt.

Zum Vergleich: Die AirPods Pro können noch mehr – kosten aber auch viel mehr:

AirPods-Alternative bei Aldi: Lohnt sich der Kauf?

Bei einem Preis von 34,99 Euro kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Die Motorola Verve Buds 110 sind viel günstiger als AirPods, sehen aber nicht so stylish aus. Die Qualität, Funktion und Soundqualität überzeugen aber – wenn man den niedrigen Preis bedenkt. Wer keine 145 Euro für AirPods hinlegen will, ist mit diesen Bluetooth-Kopfhörer auch gut bedient. Wer hingegen mehr AirPods-Feeling will, findet bei Amazon viele .