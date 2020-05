Bildquelle: Medion

Mit einem Laptop kann man überall arbeiten. Zu groß sollte das Gerät aber nicht sein und zu viel sollte es auch nicht kosten. Bei Aldi Nord gibt es ab morgen ein 11,6-Zoll-Laptop für 250 Euro im Angebot. GIGA verrät euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Medion Akoya E2292 bei Aldi für 249 Euro

In Zeiten von Corona arbeiten viele Menschen von zuhause. Nicht jeder hat das passende Laptop oder einen PC zur Verfügung. Wer sich ein neues Gerät anschaffen will, das auch mobil gut eingesetzt werden kann, sollte sich das Medion Akoya E2292 von Aldi Nord anschauen. Dieses wird ab dem 28. Mai 2020 für 249 Euro verkauft. Mit 11,6-Zoll-Display eignet es sich perfekt für unterwegs, kann zuhause aber auch an einen Monitor und Tastatur angeschlossen werden, um als Desktop-PC zu dienen.

Neben der kompakten Bauform und dem günstigen Preis hat das Medion Akoya E2292 noch eine weitere Besonderheit. Es handelt sich um ein sogenanntes Convertible, das mit einem 360-Grad-Scharnier ausgestattet ist. Der Bildschirm lässt sich also umklappen und das Laptop zu einem Tablet machen. Durch den Touchscreen kann man Windows 10 mit dem Finger bedienen. Vorinstalliert ist die S-Version von Windows 10, die kann man aber einfach ausschalten und das vollwertige Betriebssystem verwenden.

Für wen lohnt sich der Kauf des Medion Akoya E2292?

Für alle, die ein kleines Laptop für den mobilen Einsatz suchen. Technisch bewegen wir uns mit dem Intel Celeron N4100, der von 4 GB RAM unterstützt wird, in der Einsteigerklasse. Der 128 GB große Flash-Speicher ist zwar relativ groß, arbeitet aber nicht so schnell wie eine SSD. Man kann aber eine m.2-SSD mit bis zu 512 GB nachrüsten und den Speicher so leicht erweitern. Eine solche SSD findet man günstig bei Amazon. Es gibt viele Anschlüsse, ein schickes Design mit Gehäuse aus Aluminium und das zu einem wirklicht attraktiven Preis. Wer also keine zu großen Ansprüche hat, wird mit dem Medion Akoya E2292 zufrieden sein.