Wer aktuell auf der Suche nach einem möglichst günstigen Android-Handy mit langer Laufzeit ist, der sollte sich das Angebot von Aldi nicht entgehen lassen. Ab morgen gibt es dort das Nokia 2.3 zum absoluten Bestpreis im Angebot. GIGA verrät euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Nokia 2.3 bei Aldi für 99,99 Euro im Angebot

Bei Aldi Nord und Süd wird ab dem 11. Mai 2020 das Nokia 2.3 für knapp unter 100 Euro verkauft. Wie üblich legt der Discounter noch die Aldi-Talk-SIM-Karte bei, die 10 Euro Startguthaben beinhaltet. Im Preisvergleich muss man für das Handy über 115 Euro zahlen. Kauft man sich das Handy also bei Aldi, spart man 15 Euro. Der Discounter bietet demnach wieder einmal ein Android-Smartphone zum Bestpreis an und unterbietet damit sämtliche Konkurrenz. Doch was bekommt man zum Preis von unter 100 Euro eigentlich? Im nachfolgenden Video wird das Nokia 2.3 vorgestellt:

Tatsächlich bekommt man ein solides Einsteiger-Smartphones mit 6,2-Zoll-Display und großem 4.000-mAh-Akku. Das Handy soll locker eine Laufzeit von zwei Tagen schaffen, sodass man nicht jeden Tag an die Steckdose muss und auch mal ein Wochenende das Ladegerät zuhause lassen kann. Ansonsten bekommt man einen Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB internen Speicher, der per microSD-Karte um bis zu 400 GB erweitert werden kann. Auf der Rückseite befindet sich eine 13-MP-Hauptkamera, die von einer 2-MP-Tiefenkamera unterstützt wird. Als Betriebssystem ist Android 9 Pie vorinstalliert, mittlerweile steht aber schon das Android-10-Updates zur Verfügung. Das Betriebssystem ist relativ sauber, sodass das Smartphone eine gute Performance liefert.

Für wen lohnt sich der Kauf des Nokia 2.3

Der Kauf des Nokia 2.3 bei Aldi für 99,99 Euro lohnt sich für alle, die ein möglichst günstiges Android-Handy suchen und keine zu großen Erwartungen an die Ausstattung haben. Beim Display, der Kamera und dem Speicher muss man klare Abstriche machen, hat dafür aber eine lange Laufzeit und den verführerischen günstigen Preis. Wer mehr Ausstattung und eine hochwertigere Materialwahl erwartet, muss auch mehr bezahlen.