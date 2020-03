Bildquelle: Amazfit

Wer auf der Suche nach einer günstigen und guten Smartwatch ist, sollte sich das morgen startende Angebot von Aldi Süd nicht entgehen lassen. Dort gibt es eine Xiaomi-Smartwatch zum Hammerpreis, die bei Aldi Nord vor einigen Tagen sofort ausverkauft war. Doch es gibt auch eine Alternative.

Xiaomi-Smartwatch bei Aldi zum günstigen Preis

Originalartikel:

Aldi entwickelt sich langsam aber sicher zu einem wirklich konkurrenzfähigen Händler, wenn es um Technik geht. Ab dem 30. März 2020 wird in den Süd-Filialen nämlich die Xiaomi Amazfit BIP Lite zum Preis von nur 34,99 Euro verkauft. Das ist einfach mal 17 Euro weniger, als der aktuell günstigste Preis im Preisvergleich. Als ob der Preis nicht schon gut genug klingen würde, taugt die Smartwatch sogar was. Man bekommt viele praktische Funktionen und Eigenschaften:

45 Tage Akkulaufzeit

32 Gramm leicht

Pulsmessung

Schlafüberwachung

Benachrichtigungen vom Smartphone

Sporttracking

Bis 3 ATM wasserbeständig

Connected-GPS (Nur in Verbindung mit Handy)

Bei einem Preis von 34,99 Euro darf man nicht zu viel erwarten, die Käufer, die die Smartwatch aber schon besitzen, geben ihr bei . Zwar wird oft das fehlende GPS bemängelt, das lässt sich aber durch das Mitführen eines Handys ausgleichen. Gelobt werden hingegen die weiteren Funktionen, der attraktive Preis und die extrem lange Akkulaufzeit. Die Xiaomi Amazfit BIP Lite ist kompatibel mit Android-Smartphones und iPhones.

App-Empfehlungen für Körper und Geist:

Für wen lohnt sich der Kauf der Xiaomi Amazfit BIP Lite?

Für alle, die nicht gleich 400 Euro für eine Smartwatch auf den Tisch legen, sondern erst einmal herausfinden wollen, ob sie wirklich eine Smartwatch benötigen. Die Xiaomi Amazfit BIP Lite ist im Grunde ein Fitness-Tracker mit größerem Display. Wer keine zu hohen Ansprüche hat, wird damit absolut zufrieden sein – besonders zu einem Preis von nur 35 Euro.

Gleichzeitig sollte man sich bewusst sein, dass das Interesse an der Smartwatch sehr groß sein wird. Wenn ihr die Xiaomi Amazfit BIP Lite also für 34,99 Euro bei Aldi kaufen wollt, solltet ihr früh genug da sein. Das hat sich beim Verkauf bei Aldi Nord bestätigt. Dort war die Smartwatch in kürzester Zeit ausverkauft.