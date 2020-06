Bildquelle: Lidl

Bei Lidl gibt es ab heute eine AirPods-Alternative zum absoluten Hammerpreis. GIGA hat sich das Angebot angeschaut und verrät, für wen sich die In-Ear-Kopfhörer lohnen. Im Vergleich zum Apple-Original gibt es sogar einen Vorteil.

Günstige AirPods-Alternative bei Lidl

Wer auf der Suche nach günstigen In-Ear-Kopfhörern im AirPods-Style ist, kann ab heute bei Lidl vorbeischauen. Der Discounter bietet die Silvercrest IPX 4 „STSK 2 B2“ für 24,99 Euro an. Genau wie die AirPods von Apple handelt es sich um In-Ear-Kopfhörer mit einem Ladecase, das via Bluetooth mit dem Smartphone oder anderen Elektronikgeräten verbunden wird.

Technische Daten in der Übersicht:

Bluetooth 5.0

IPX4-Schutz gegen Spritzwasser

Reichweite: 10 Meter

Akkukapazität pro Ohrhörer: 40 mAh

Akkukapazität Ladebox: 550 mAh

3 Stunden Betriebszeit (50% Lautstärke)

Ladezeit Ohrhörer: circa 1,5 Stunden

Ladezeit Ladebox: 3 Stunden

Standby-Zeit: 12 Stunden

Telefonfunktion: 2,5 Stunden

Unterstützte Bluetooth-Profile A2DPII, HFP, HSP, AVRCP

Silvercrest IPX 4 „STSK 2 B2“: Was macht die AirPods-Alternative so besonders?

Größtes Highlight der Lidl-Kopfhörer ist natürlich der Preis. Mit 24,99 Euro unterbietet der Discounter die AirPods von Apple deutlich im Preis. Die IPX4-Spritzwasserschutz ist außerdem praktisch beim Sport, weshalb sich die In-Ear-Kopfhörer auch zum Training eignen. Durch die integrierten Tasten an den Kopfhörern lässt sich außerdem bequem die Musik steuern oder oder Anrufe an- und abnehmen. Andere In-Ear-Kopfhörer in dieser Preisklasse bieten diese Funktion. Und: Auf schwarze AirPods müssen Apple-Fans bis heute warten.

AirPods-Alternative bei Lidl

So leise ist Noise Cancelling:

Für wen lohnen sich die Kopfhörer?

Für alle, die einen günstigen Einstieg in die Welt der kabellosen In-Ear-Kopfhörer suchen und trotzdem nicht auf Komfort und Funktionen verzichten wollen. Die Silvercrest IPX 4 „STSK 2 B2“ sind ab heute, den 10.06.2020, sowohl lokal bei Lidl als auch im Onlineshop erhältlich.