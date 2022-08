Ab heute, den 15. August, stehen bei Aldi wieder viele neue Produkte in den Regalen. Der Besuch lohnt sich sowohl im Online-Shop als auch in den Filialen von Aldi Nord und Süd. Wir zeigen die interessantesten Angebote in der Übersicht.

ALDI Facts

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 15. August

Wir starten mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem zwei E-Bikes aufgefallen sind.

E-Bike für 1.299 Euro. Das E-Bike für die Stadt bietet einen starken Akku, der auf eine Reichweite von bis zu 140 km kommt. Eine 7-Gang-Nabenschaltung steht bereit.

für 1.299 Euro. Das E-Bike für die Stadt bietet einen starken Akku, der auf eine Reichweite von bis zu 140 km kommt. Eine 7-Gang-Nabenschaltung steht bereit. E-Mountainbike für 999 Euro. Um ein Drittel reduziert ist dieses E-Bike mit 29-Zoll-Reifen und einem 250-Watt-Hinterradmotor. Der Hersteller gibt eine Reichweite von bis zu 100 km an.

für 999 Euro. Um ein Drittel reduziert ist dieses E-Bike mit 29-Zoll-Reifen und einem 250-Watt-Hinterradmotor. Der Hersteller gibt eine Reichweite von bis zu 100 km an. Hunde-Fahrradanhänger für 139 Euro. Ein Hundebuggy, der sich schnell zum Fahrradanhänger umbauen lässt. Ein Sichtfenster darf nicht fehlen.

für 139 Euro. Ein Hundebuggy, der sich schnell zum Fahrradanhänger umbauen lässt. Ein Sichtfenster darf nicht fehlen. Edelstahl-Außenleuchte für 49,99 Euro. Um ganze 61 Prozent reduziert ist diese Leuchte für den Außenbereich, die sich zur Montage an der Wand eignet.

für 49,99 Euro. Um ganze 61 Prozent reduziert ist diese Leuchte für den Außenbereich, die sich zur Montage an der Wand eignet. Sitz- und Rückenkissen für 49,99 Euro. Für den Einsatz mit Europaletten konzipiert, alternativ als Bodenkissen.

für 49,99 Euro. Für den Einsatz mit Europaletten konzipiert, alternativ als Bodenkissen. Gartenhaus für 1.949 Euro. Bietet eine Grundfläche von 4,9 m². Nordische Fichte kommt als Holzart zum Einsatz. Die Wandstärke beträgt 21 mm.

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Auflaufform für 14,99 Euro. Wird ganze 60 Prozent günstiger angeboten als sonst. Das Fassungsvermögen liegt bei etwa 2.200 ml, die Abmessungen bei 31 × 6,2 × 18,7 cm.

für 14,99 Euro. Wird ganze 60 Prozent günstiger angeboten als sonst. Das Fassungsvermögen liegt bei etwa 2.200 ml, die Abmessungen bei 31 × 6,2 × 18,7 cm. Espressomaschine für 79,99 Euro. Die Kapazität liegt bei 1,15 l. Ein abnehmbares Abtropfgitter und ein Dampfmengenregler sind mit dabei. In zwei Farben erhältlich.

für 79,99 Euro. Die Kapazität liegt bei 1,15 l. Ein abnehmbares Abtropfgitter und ein Dampfmengenregler sind mit dabei. In zwei Farben erhältlich. Pfanne mit Deckel für 24,99 Euro. Besteht aus Aluminiumguss und bietet einen hohen Rand. Der Durchmesser liegt bei 24 cm. Verschiedene Farbvarianten stehen bereit.

für 24,99 Euro. Besteht aus Aluminiumguss und bietet einen hohen Rand. Der Durchmesser liegt bei 24 cm. Verschiedene Farbvarianten stehen bereit. Milchaufschäumer für 17,99 Euro. Für kaltes und warmes Aufschäumen gedacht, mit Antihaftbeschichtung ausgestattet. Drei Varianten stehen zur Auswahl.

für 17,99 Euro. Für kaltes und warmes Aufschäumen gedacht, mit Antihaftbeschichtung ausgestattet. Drei Varianten stehen zur Auswahl. Isolierflasche oder -becher für 5,49 Euro. Bestehen jeweils aus Edelstahl. Die Flasche bietet 500 ml, der Becher kommt auf ein Volumen von 400 ml.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

4-in-1-Schlafsack für 19,99 Euro. Kann als Deckenschlafsack, Picknickdecke, Umhang oder Kissen genutzt werden. Geöffnet liegen die Maße bei 144 x 190 cm.

für 19,99 Euro. Kann als Deckenschlafsack, Picknickdecke, Umhang oder Kissen genutzt werden. Geöffnet liegen die Maße bei 144 x 190 cm. Leichthängematte für 14,99 Euro. Mit zwei Spanngurten und Stahlkarabinern. Die Hängematte wiegt 750 g und kommt auf Abmessungen von 150 x 275 cm.

für 14,99 Euro. Mit zwei Spanngurten und Stahlkarabinern. Die Hängematte wiegt 750 g und kommt auf Abmessungen von 150 x 275 cm. Sonnensegel für 29,99 Euro. Deckt mit seiner rechteckigen Form 400 x 300 cm ab. Verschiedene Aufbauvarianten sind möglich.

für 29,99 Euro. Deckt mit seiner rechteckigen Form 400 x 300 cm ab. Verschiedene Aufbauvarianten sind möglich. Mobiler Sitz für 14,99 Euro. Leicht, platzsparend und so gut für das Camping geeignet. Der Sitz bietet Maße von 110 x 56 cm und besteht größtenteils aus recyceltem Kunststoff.

für 14,99 Euro. Leicht, platzsparend und so gut für das Camping geeignet. Der Sitz bietet Maße von 110 x 56 cm und besteht größtenteils aus recyceltem Kunststoff. Campingbesteck für 7,99 Euro. Ein kleines Set aus Gabel, Messer, Löffel, Teelöffel, Reinigungsbürste und zwei Trinkhalmen. Mit Reißverschluss-Etui.

Wie viel wisst ihr über Aldi?

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 11. August

Wir starten mit dem Online-Shop, wo uns viele interessante Grill-Angebote aufgefallen sind.

Gasgrill für 399 Euro. Der Grillwagen Monthey IV S wird mit Pizzastein, Grillplatte und Grillroste ausgeliefert. Vier Brenner und ein Seitenbrenner sind mit dabei. Die Grillfläche kommt auf 73,5 x 41,5 cm. Mehr in unserem Gasgrill-Artikel.

für 399 Euro. Der Grillwagen Monthey IV S wird mit Pizzastein, Grillplatte und Grillroste ausgeliefert. Vier Brenner und ein Seitenbrenner sind mit dabei. Die Grillfläche kommt auf 73,5 x 41,5 cm. Mehr in unserem Gasgrill-Artikel. Gasgrill für 369 Euro. Der Gasgrill Boston EVO PRO 4 RP Turbo II ist um 47 Prozent reduziert. Vier stufenlos regelbare Edelstahlbrenner für direktes und indirektes Grillen stehen bereit.

für 369 Euro. Der Gasgrill Boston EVO PRO 4 RP Turbo II ist um 47 Prozent reduziert. Vier stufenlos regelbare Edelstahlbrenner für direktes und indirektes Grillen stehen bereit. Kugelgrill für 84,99 Euro. Ein klassischer Grill für Holzkohle. Die Grillfläche besitzt einen Durchmesser von 53,5 cm. Zwei Kohle-Trays für direktes und indirektes Grillen sind mit dabei.

für 84,99 Euro. Ein klassischer Grill für Holzkohle. Die Grillfläche besitzt einen Durchmesser von 53,5 cm. Zwei Kohle-Trays für direktes und indirektes Grillen sind mit dabei. Outdoorküche für 749 Euro. Um 37 Prozent reduziert bietet der Online-Shop von Aldi diese mobile Küche an. Grillen, Braten und Kochen stellen hier kein Problem dar. Mehr zur Outdoorküche in unserem Artikel.

für 749 Euro. Um 37 Prozent reduziert bietet der Online-Shop von Aldi diese mobile Küche an. Grillen, Braten und Kochen stellen hier kein Problem dar. Mehr zur Outdoorküche in unserem Artikel. Edelstahl-Pizzaofen für 679 Euro. Mit Pizzaschaufel, Pizzaheber und Pizzaschneider. Der Ofen wird durch Holz befeuert und verfügt über Rollen.

für 679 Euro. Mit Pizzaschaufel, Pizzaheber und Pizzaschneider. Der Ofen wird durch Holz befeuert und verfügt über Rollen. Tisch-Pizzaofen für 129 Euro. Für Pizza, Flammkuchen und frisches Brot bestens geeignet. Kann auch mit Fisch, Fleisch und Gemüse umgehen. Bis zu 400 °C werden erreicht.

für 129 Euro. Für Pizza, Flammkuchen und frisches Brot bestens geeignet. Kann auch mit Fisch, Fleisch und Gemüse umgehen. Bis zu 400 °C werden erreicht. Feuerstelle für 89,99 Euro. Für einen noch gemütlicheren Abend im Freien. Die Feuerschale kommt auf 57,5 x 57,5 cm, ein Funkenschutz liegt mit im Paket.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Mini-Ventilator mit LED für 29,99 Euro. Bietet drei Geschwindigkeitsstufen, kann per Netzteil oder USB-Kabel betrieben werden. Verschiedene Farben stehen bereit.

für 29,99 Euro. Bietet drei Geschwindigkeitsstufen, kann per Netzteil oder USB-Kabel betrieben werden. Verschiedene Farben stehen bereit. 2-in-1-Akku-Staubsauger für 59,99 Euro. Kommt inklusive Ladestation, Düse und Bürste bei Kunden an. Der Akku sorgt für eine Betriebszeit von bis zu 40 Minuten.

für 59,99 Euro. Kommt inklusive Ladestation, Düse und Bürste bei Kunden an. Der Akku sorgt für eine Betriebszeit von bis zu 40 Minuten. Kabelloses Dampfbügeleisen für 19,99 Euro. Ganz ohne störendes Kabel. Das Bügeleisen schafft bis zu 2.400 Watt und verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion.

für 19,99 Euro. Ganz ohne störendes Kabel. Das Bügeleisen schafft bis zu 2.400 Watt und verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Pack-&-go-Trolley für 14,99 Euro. Hilft beim Einkauf. Der Trolley besitzt Gummi-Leichtlaufrollen und einen Stahl-Teleskopgriff. Die Abmessungen belaufen sich auf 43 × 40 × 38 cm.

für 14,99 Euro. Hilft beim Einkauf. Der Trolley besitzt Gummi-Leichtlaufrollen und einen Stahl-Teleskopgriff. Die Abmessungen belaufen sich auf 43 × 40 × 38 cm. Gummibesen-Set für 9,99 Euro. Ein Besen mit Teleskopstiel, ein Handfeger und eine Kehrschaufel gibt es hier als Set. Mehrere Farben stehen zur Auswahl.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Tragekorb mit Kühlfunktion für 7,99 Euro. Kommt auf ein Volumen von 18 l und kann Speisen und Getränke länger kühl halten. Verschiedene Modelle stehen zum Verkauf.

für 7,99 Euro. Kommt auf ein Volumen von 18 l und kann Speisen und Getränke länger kühl halten. Verschiedene Modelle stehen zum Verkauf. Badmöbel für je 17,99 Euro. Gleich mehrere Regale und Wäschekörbe für das Badezimmer hat Aldi Süd im Angebot. Als Material findet Bambus Verwendung.

für je 17,99 Euro. Gleich mehrere Regale und Wäschekörbe für das Badezimmer hat Aldi Süd im Angebot. Als Material findet Bambus Verwendung. LED-Schreibtischleuchte für 29,99 Euro. Besitzt einen Dimmer und eine Memory-Funktion. Die Lampe sorgt für warmweiße 3.000 K.

für 29,99 Euro. Besitzt einen Dimmer und eine Memory-Funktion. Die Lampe sorgt für warmweiße 3.000 K. Insektenfänger für 3,99 Euro. Fängt Insekten lebend, für Haus und Garten geeignet. Strom wird hier nicht benötigt.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 8. August

Wir starten mit dem Online-Shop, wo uns einige interessante Garten-Angebote aufgefallen sind.

Alu-Multi-Pendelschirm für 279 Euro. In jede Richtung dreh- und schwenkbar. Gleichermaßen für den Balkon, die Terrasse oder den Garten geeignet.

für 279 Euro. In jede Richtung dreh- und schwenkbar. Gleichermaßen für den Balkon, die Terrasse oder den Garten geeignet. Ausziehtisch für 529 Euro. Lässt sich bis auf eine Länge von 280 cm verlängern. Der Tisch besteht aus Aluminium und verfügt über eine schicke Holzoptik.

für 529 Euro. Lässt sich bis auf eine Länge von 280 cm verlängern. Der Tisch besteht aus Aluminium und verfügt über eine schicke Holzoptik. Alu-Klappsessel-Set für 149 Euro. Das Set besteht aus zwei Sesseln, die sich platzsparend verstauen lassen. Mit Armlehnen in Holzoptik.

für 149 Euro. Das Set besteht aus zwei Sesseln, die sich platzsparend verstauen lassen. Mit Armlehnen in Holzoptik. Gartenliege für 139 Euro. Besteht aus Aluminium und bietet eine fünffach verstellbare Rückenlehne. Die Liege ist wetterfest konzipiert.

für 139 Euro. Besteht aus Aluminium und bietet eine fünffach verstellbare Rückenlehne. Die Liege ist wetterfest konzipiert. Hollywood-Schaukel für 319 Euro. Ganze 41 Prozent günstiger als sonst gibt es diese Hollywood-Schaukel, auf der drei Personen Platz nehmen können.

für 319 Euro. Ganze 41 Prozent günstiger als sonst gibt es diese Hollywood-Schaukel, auf der drei Personen Platz nehmen können. Schaukelbett für 399 Euro. Ebenfalls stark reduziert ist das Schaukelbett für den Außenbereich. Die Kissen bestehen aus Polyester.

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Wasserkocher für 24,99 Euro. Kommt auf ein Fassungsvermögen von etwa 1,7 l. Verschiedene Farbvarianten stehen zum Verkauf.

für 24,99 Euro. Kommt auf ein Fassungsvermögen von etwa 1,7 l. Verschiedene Farbvarianten stehen zum Verkauf. Toaster für 24,99 Euro. Mit sieben Temperaturstufen und einem abnehmbaren Brötchenaufsatz. Kunden haben die Wahl zwischen drei Farben.

für 24,99 Euro. Mit sieben Temperaturstufen und einem abnehmbaren Brötchenaufsatz. Kunden haben die Wahl zwischen drei Farben. Stabmixer-Set für 19,99 Euro. Bestehend aus Stabmixer, Messbecher und Schneebesenaufsatz. Zwei Geschwindigkeitsstufen stehen bereit.

für 19,99 Euro. Bestehend aus Stabmixer, Messbecher und Schneebesenaufsatz. Zwei Geschwindigkeitsstufen stehen bereit. Eierkocher für 14,99 Euro. Für bis zu sechs Eier geeignet. Der Eierkocher schafft bis zu 400 Watt. Inklusive Messbecher und Eier-Picker.

für 14,99 Euro. Für bis zu sechs Eier geeignet. Der Eierkocher schafft bis zu 400 Watt. Inklusive Messbecher und Eier-Picker. Küchenwaage für 7,99 Euro. Steht in drei Farbvarianten zum Verkauf. Eine Tara-Funktion ist mit von der Partie.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Stapelboxen-Set für 19,99 Euro. Bestehend aus zwei Boxen und einem Zwischenboden mit Tragegriffen. Die größere Box verfügt über Rollen.

für 19,99 Euro. Bestehend aus zwei Boxen und einem Zwischenboden mit Tragegriffen. Die größere Box verfügt über Rollen. Funkwanduhr für 9,99 Euro. In verschiedenen Farben zu bekommen. Die Uhr bietet zusätzlich ein Thermometer und Hygrometer an.

für 9,99 Euro. In verschiedenen Farben zu bekommen. Die Uhr bietet zusätzlich ein Thermometer und Hygrometer an. Arbeitshandschuhe für 7,99 Euro. Zehn Paar liegen hier im Paket. Die Handschuhe bestehen aus Polyester und haben eine Nitril-Beschichtung.

für 7,99 Euro. Zehn Paar liegen hier im Paket. Die Handschuhe bestehen aus Polyester und haben eine Nitril-Beschichtung. Universal-Transporthilfe für 7,99 Euro. In runder und rechteckiger Form erhältlich. Die maximale Traglast liegt bei 250 kg.

für 7,99 Euro. In runder und rechteckiger Form erhältlich. Die maximale Traglast liegt bei 250 kg. Umzugskarton für 2,49 Euro. Die Tragkraft liegt laut Hersteller bei bis zu 40 kg. Die Abmessungen belaufen sich auf 60 x 35 x 37 cm.

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 4. August

Wir starten mit dem Online-Shop, wo uns einige interessante Grill-Angebote aufgefallen sind.

Gasgrill S-418 für 849 Euro. Der 4-Brenner-Gasgrill von Santos bietet eine optimale Hitzeverteilung. Mit dabei ist ein 800-Grad-Infrarot-Seitenbrenner mit höhenverstellbarem Edelstahlrost.

für 849 Euro. Der 4-Brenner-Gasgrill von Santos bietet eine optimale Hitzeverteilung. Mit dabei ist ein 800-Grad-Infrarot-Seitenbrenner mit höhenverstellbarem Edelstahlrost. Gusseiserne Pfanne für 19,99 Euro. Rund 30 Prozent günstiger als sonst wird diese Pfanne angeboten, die auf einen Durchmesser von 25 cm kommt. Für Herd, Grill und Smoker geeignet.

für 19,99 Euro. Rund 30 Prozent günstiger als sonst wird diese Pfanne angeboten, die auf einen Durchmesser von 25 cm kommt. Für Herd, Grill und Smoker geeignet. Wok aus Gusseisen für 27,99 Euro. Passt gut für Fleisch und Gemüse. Der Wok bietet einen Durchmesser von 32 cm und kann über offenem Feuer, im Ofen und auf dem Herd verwendet werden.

für 27,99 Euro. Passt gut für Fleisch und Gemüse. Der Wok bietet einen Durchmesser von 32 cm und kann über offenem Feuer, im Ofen und auf dem Herd verwendet werden. Drehspieß-Korb für 29,99 Euro. Für alle gängigen Grillspieße geeignet. Kartoffelecken, Gemüse und sogar Popcorn passen hinein.

für 29,99 Euro. Für alle gängigen Grillspieße geeignet. Kartoffelecken, Gemüse und sogar Popcorn passen hinein. Edelstahl-Grillglocken für 27,99 Euro. Gut für Käse oder Eier geeignet. Speisen können über die beiden Glocken auch warmgehalten werden.

für 27,99 Euro. Gut für Käse oder Eier geeignet. Speisen können über die beiden Glocken auch warmgehalten werden. Kabellose Warmhalteplatte für 49,99 Euro. Leistungsstark mit bis zu 600 Watt. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die Oberfläche aus gehärtetem Glas.

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Sport- und Reisetasche für 12,99 Euro. Verschiedene Farben stehen zur Auswahl. Hauptfach, Netzfach und Schuhfach sind mit dabei.

für 12,99 Euro. Verschiedene Farben stehen zur Auswahl. Hauptfach, Netzfach und Schuhfach sind mit dabei. Sport-Armbanduhr für 9,99 Euro. Mit Silikonarmband und digitaler Zeitanzeige. Schritte und Distanz können gemessen werden.

für 9,99 Euro. Mit Silikonarmband und digitaler Zeitanzeige. Schritte und Distanz können gemessen werden. Feuerlöscher für 19,99 Euro. Für die Brandklassen A, B und C. Eignet sich gut für Küche, Hobbywerkstatt und Auto.

für 19,99 Euro. Für die Brandklassen A, B und C. Eignet sich gut für Küche, Hobbywerkstatt und Auto. LED-Arbeitsstrahler für 69,99 Euro. Für den Innen- und Außenbereich gedacht. Die beiden Leuchten kommen je auf 4.500 Lumen und 5.500 K. Der LED-Arbeitsstrahler lässt sich dimmen.

für 69,99 Euro. Für den Innen- und Außenbereich gedacht. Die beiden Leuchten kommen je auf 4.500 Lumen und 5.500 K. Der LED-Arbeitsstrahler lässt sich dimmen. Baustellenradio für 39,99 Euro. Staub, Schmutz und Wasser haben hier keine Chance. Der Betrieb ist per Akku oder Netzteil möglich. Bluetooth wird unterstützt.

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Süd: