Der bahnbrechende Gratis-Shooter Splitgate geht gerade ordentlich auf Steam ab. Der raffinierte Mix aus Halo und Portal hat offenbar viele Spieler in den Bann gezogen und sorgt für einen enormen Spieleranstieg in besonders kurzer Zeit. Und dabei befindet sich das Spiel gerade einmal in der Open-Beta. Selbst die Entwickler sind über diesen Spieleransturm überrascht.

Update vom 23. Juli 2021 - 14:20 Uhr:

Shooter mausert sich auf Steam zum Hit

Schon mit der Open-Beta kann der kostenlos Online-Shooter Splitgate beachtliche Erfolge erzielen. Das Multiplayer-Game von 1047 Games wurde bereits über 600.000 Mal auf dem PC und den Konsolen heruntergeladen.

Auch auf Steam macht der Shooter eine gute Figur: Zum Anfang der Beta haben ganze 10.000 Spieler gleichzeitig in das Spiel hineingeschnuppert und die innovative Portal-Mechanik des Egoshooters ausprobiert. Das All-Time-High an Spielern betrug sogar über 11.000.

Das ist ein enormer Anstieg zum vergleich des Vormonats. Ebenso können sich die über 16.000 Reviews mit einer sehr positiven Bewertung auf Steam sehen lassen.

Entwickler wollen Erwartungen gerecht werden

Der Spieleransturm ist auch für die Entwickler von 1047 Games eine Überraschung. Mit so einem großem Spieleraufkommen hatten sie eigentlich erst nach Release gerechnet.

Um das Feedback der Spieler vor dem finalen Launch umzusetzen und genügend Serverkapazitäten aufrecht zu erhalten, sei laut Studiochef Ian Proulx momentan ein schwieriger Balanceakt zwischen Freizeit und Arbeit der Mitarbeiter gefragt (Quelle: Gamedaily).

Ein besonderer Druck und Überstunden sind die Folge. Hoffen wir, dass diese Belastung mit dem Release des Shooters am 27. Juli abnimmt. Splitgate erscheint dann final für den PC, die PS5, PS4, Xbox Series X/S und die Xbox One.

Schaut euch den offiziellen Open-Beta-Trailer zu Splitgate an:

Originalmeldung vom 14. Juli 2021:

Ist Splitgate eine neue Shooter-Hoffnung?

Der kostenlose First-Person-Shooter Splitgate hat ab sofort seine Tore für die Open Beta geöffnet und lädt alle Konsolen- und PC-Spieler ein, in das rasante Spiel hineinzuschnuppern. Splitgate erinnert in seiner Optik zunächst an Borderlands oder Apex Legends, soll laut Kritikern im Gameplay aber eher einem Halo ähneln.

Ein besonderes Element des Egoshooters ist ein Portal-Feature, dass euch die schnelle Bewegung zwischen verschiedenen Orten ermöglicht und den Gefechten somit eine gewisse Würze verleiht. Der Trailer zeigt auf witzige Weise, wie diese Funktion hinterhältige Kills aus nächster Nähe ermöglicht.

So könnt ihr Splitgate kostenlos spielen

Der kompetitive Multliplayer-Shooter bietet schon jetzt eine breite Palette an mehr als 20 Maps, die alle mit großer Abwechslung aufwarten. Splitgate bietet zudem dutzende anpassbare Charaktere, mehr als 15 Spielmodi und eine Bestenliste mit Rangsystem.

In den Kritiken auf Steam werden die Portalkämpfe besonders gelobt, sie seien leicht zu lernen, aber bieten genug Herausforderung, sie zu meistern. Ihr könnt das Spiel schon jetzt kostenlos in einer Open Beta auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und dem PC spielen. Auch eine Crossplay-Funktion ist vorhanden.

Der kostenlose Egoshooter von den Entwickler von 1047 soll am 27. Juli offiziell erscheinen. Bis dahin könnt ihr euch in der Beta austoben.

Ihr wollt noch mehr coole „Free to Play"-Games?

Was ist eure Meinung zu Splitgate? Kann der Shooter überzeugen? Und werdet ihr in das kostenlose Game hineinschnuppern? Besucht uns einfach auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.