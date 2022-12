Beim ZDF steht am Mittwoch das Ende einer Ära an: Nach 31 Jahren verabschiedet sich eine Legende vom TV-Sender. Die kennen ZDF-Zuschauer aber mehr vom Hören denn vom Sehen.

ZDF Facts

Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Katar steht der deutsche Fußball vor einem Umbruch. DFB-Manager Oliver Bierhoff hat seinen Hut genommen und die Zeit altgedienter Stars wie Thomas Müller scheint ebenfalls abgelaufen. Neben den Abgängen um und auf dem Platz müssen sich ZDF-Zuschauer auf einen weiteren Abschied gefasst machen.

ZDF-Fußballkommentator Béla Réthy hört auf

Denn Kult-Kommentator Béla Réthy wird am kommenden Mittwoch (14.12.) zum letzten Mal ein Fußballspiel im ZDF kommentieren. Dass der 65-Jährige aufhört, war schon länger bekannt. Nun ist auch bekannt, wann Béla Réthy sein Mikrofon an den Nägel hängt: Nach dem Halbfinalspiel Frankreich gegen Marokko ist Schluss für den gebürtigen Wiener. Unterstützung erhält Béla Réthy von Fußballexperte und Unteraching-Trainer Sandro Wagner (Quelle: Kicker).

Seit 1991 kommentiert Béla Réthy Fußballspiele für das ZDF. Beim überragenden 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien, das 2014 den Weg zum Weltmeistertitel ebnete, kommentierte Réthy ebenfalls das Spiel.

Auch ohne Béla Réthy geht die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar weiter. Die verbliebenen Spiele laufen aber nicht im ZDF. Das zweite Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien wird im Ersten übertragen, ebenso wie das Finale am Sonntag. Das Spiel um Platz 3 überträgt hingegen MagentaTV.

Keine Lust auf Fußball? Bei Streaming-Anbietern gibt es Alternativen:

Der große Streaming-Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

Deckel für Rundfunkbeitrag gefordert

Als Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland musste sich auch das ZDF in jüngerer Zeit einiges an Kritik gefallen lassen. Insbesondere der Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro monatlich wird immer öfter in Frage gestellt. Zuletzt hat die FDP einen Vorschlag unterbreitet, der einen Deckel für den Rundfunkbeitrag vorsieht.