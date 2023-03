Könnte Keanu Reeves tatsächlich zu einer Speed-Rückkehr überredet werden? In einem Interview hat er sich mehr als offen für einen dritten Teil des Action-Films dafür gezeigt, doch nur unter einer Bedingung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Reeves kein Problem damit hat, ältere Filme wieder aufleben zu lassen.

Keanu Reeves offen für Speed 3

Vor fast 30 Jahren sorgten Keanu Reeves und Sanda Bullock mit dem ersten Teil von Speed für klingelnde Kinokassen. Die Fortsetzung ohne Reeves – Speed 2: Cruise Control – kam beim Publikum und bei Kritikern zwar weniger gut an, doch möglicherweise dürfen sich Fans auf eine Rückkehr freuen. In einem Interview gab der Schauspieler jetzt an, dass er für einen dritten Speed-Teil grundsätzlich offen ist.

Als einzige Bedingung für Speed 3 nannte Reeves, dass es sich um „eine großartige Geschichte“ mit einem „großartiges Drehbuch“ handeln müsse. Für ihn sei es etwas ganz Besonderes, Rollen wiederaufzunehmen. Insbesondere „Rollen, die man liebt“. Seinen Speed-Charakter Jack Traven brachte Reeves anschließend selbst ins Gespräch (Quelle: Access Hollywood bei YouTube).

Tatsächlich hat der Schauspieler offensichtlich kein Problem damit, seine älteren Filme wieder aufleben zu lassen, wenn die Umstände passen. In den letzten Jahren hat Reeves seine Rollen in „The Matrix Resurrections“ und „Bill and Ted Face The Music“ wieder aufgenommen. Zudem besteht immer noch die Möglichkeit, dass er in einer Fortsetzung seines DC-Films aus den 90er-Jahren wieder die Rolle des John Constantine spielen könnte. Vielleicht kann die Liste bald um Speed 3 ergänzt werden.

Speed 3: Bus, Schiff oder Flugzeug?

Im ersten Teil von Speed war es ein Bus, der nicht weniger als 50 Meilen pro Stunde fahren durfte, da er sonst explodieren würde. Im zweiten Teil, in dem Reeves durch Jason Patric ersetzt wurde, war es dann ein Schiff, das sich nicht mehr steuern ließ. Wer weiß, ob Reeves im dritten Teil dann nicht in ein Flugzeug steigt.

