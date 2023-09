ADAC: Altes Problem steht E-Autos wieder im Weg

E-Autos brauchen Ladestationen. Für die Kurzstrecke reichen oft private Wallboxen oder leistungsschwache öffentliche Ladepunkte. Doch wenn es schnell gehen soll, reicht das nicht – und ausgerechnet da hapert es an deutschen Autobahnen. Der ADAC fordert jetzt mehr echte Schnelllade-Power für Raststätten und Co. – doch das ist nicht das einzige Problem.

ADAC kritisiert: Autobahnen für E-Auto-Fahrer unterversorgt

An Autobahnen in Deutschland besteht dringender Nachholbedarf für die Versorgung von E-Auto-Fahrern. So lautet eines der Ergebnisse des ADAC, der im aktuellen Rastanlagentest speziell auf die Bedürfnisse der E-Mobilisten geachtet hat. Demnach hält die Tank & Rast GmbH, Deutschlands größter Betreiber von Autobahn-Raststätten, deutlich zu wenige hochleistungsfähige Schnellladesäulen vor.

Insgesamt sollen an rund 370 Standorten von Tank & Rast – das entspricht einer Abdeckung von über 90 Prozent – 1.400 Schnellladepunkte bereitstehen. Das Problem: Als Schnellladesäulen gelten per Definition schon solche, die mit einer Leistung von 43 kW E-Autos aufladen können. Dem heutigen Standard entspricht das längst nicht mehr. Für Langstreckenfahrten würde es damit viel zu lange dauern, einen aktuellen E-Auto-Akku wieder aufzuladen.

Von HPC-Ladesäulen (High Power Charging) hingegen ist erst ab einer Leistung von mindestens 150 kW die Rede – genau davon gibt es nur etwas über 770 Stück beim deutschen Raststätten-Marktführer. Knapp über die Hälfte der Schnelllader sind daher im Alltag als solche kaum zu gebrauchen.

Dazu kommt ein technisches Problem: Laden mehrere E-Autos an einer Säule, wird die Maximalleistung aufgeteilt. Selbst wenn eigentlich 150 kW bereitstehen würden – sind zwei Stromer angeschlossen, ist jeweils bei 75 kW Schluss.

Ladesituation für E-Autos: Tank & Rast will nachbessern

Bei Tank & Rast ist das Problem bekannt. Gegenüber dem ADAC bestätigte das Unternehmen, dass die vorhandenen Ladepunkte schrittweise aufgerüstet werden. Auch die Zahl der Ladesäulen soll mit der Menge an E-Autos mitwachsen.

Ein entscheidendes Problem löst das noch nicht: die Bezahlung beim E-Auto-Laden. Die Pflicht, einfache Kartenzahlungsterminals bereitstellen zu müssen, wurde kürzlich bis Mitte 2024 verlängert. So müssen E-Auto-Fahrer weiter auf Apps, Ladekarten oder bestehende Ladeverträge mit einzelnen Anbietern setzen. Das Ad-hoc-Laden steckt hingegen noch in den Kinderschuhen. Wenn sich das im kommenden Jahr ändert, dürfte es aber interessant sein zu sehen, was das für die Preise bedeutet.