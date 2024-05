Ähnlich wie Squid Game: Neue Serie stürmt die Netflix-Charts

Kürzlich feierte die neue südkoreanische Serie The 8 Show ihre Premiere auf Netflix und erobert derzeit im Sturm die Charts. Mit Ähnlichkeiten zu Squid Game zieht sie die Zuschauer in ihren Bann.

Netflix: The 8 Show ist ein weiterer Erfolg für den Streaming-Dienst

Achtung! Der folgende Text könnte Spoiler enthalten!

„Acht Personen, die in einem mysteriösen 8-stöckigen Gebäude gefangen sind, nehmen an einer verlockenden, aber gefährlichen Spielshow teil, bei der sie mit der Zeit Geld verdienen“, heißt es in der Beschreibung der neuen Netflix-Serie, die die Zuschauer mit einem Ende zurücklässt, das auf mehr hoffen lässt – zumindest, wenn man sich die Streaming-Charts ansieht. The 8 Show feierte am 17. Mai 2024 Premiere bei Netflix und ist in den Streaming-Charts auf Platz 5 neu eingestiegen (Quelle: JustWatch).

Die Besetzung von The 8 Show ist eine Mischung aus etablierten Gesichtern der K-Drama-Szene und neuen Talenten, die in die Rollen von acht Teilnehmern schlüpfen, die ohne soziale Infrastruktur überleben müssen. Das Spiel endet, wenn ein Todesfall eintritt, was den Druck auf die Teilnehmer immens erhöht.

Basierend auf den Naver-Webtoons Money Game und Pie Game von Bae Jin-soo, besteht die Serie aus acht Episoden und begeistert Fans mit seiner Mischung aus Drama, Spannung und sozialer Kritik, während sie Einblick in die menschliche Natur in Extremsituationen gibt – ein würdiger Nachfolger für Squid Game.

Macht euch einen ersten Eindruck von der Netflix-Hit-Serie:

The 8 Show | Offizieller Trailer

Squid Game 2 bald bei Netflix

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von Squid Game befindet sich in Arbeit. Spätestens seit im Februar ein erster Trailer und Bilder zur kommenden Serie erschienen sind, wollen Fans unbedingt wissen, wie es weitergeht. Bisher gibt es keinen offiziellen Release-Termin, Hauptdarsteller Lee Jung-jae verriet der Seite Business Insider allerdings, dass es wohl im Dezember 2024 soweit sein soll (Quelle: Business Insider).

