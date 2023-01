Der Release von Marvel’s Midnight Suns liegt erst etwas über einem Monat zurück – trotzdem ist das strategische RPG jetzt auf den Xbox- und PlayStation-Konsolen ebenso wie auf dem PC stark reduziert.

Schon ein wenig Geduld zahlt sich für Marvel-Fans momentan richtig aus. Wenn ihr zum Release von Marvel’s Midnight Suns noch nicht zugeschlagen habt, dann bekommt ihr das rundenbasierte Rollenspiel jetzt schon mit einem satten Rabatt von 33 Prozent. Publisher 2K hat das Game sowohl auf Steam als auch im PlayStation- und Xbox-Store heruntergesetzt – dabei hat der Marvel-Knaller bislang richtig gute Bewertungen eingeheimst.

Marvel’s Midnight Suns: Kurz nach Release schon um 33 Prozent reduziert

In Marvel’s Midnight Suns führt ihr ein Team von bekannten Superhelden wie Blade, Ghost Rider und Wolverine an, um die Welt vor einer dunklen Bedrohung zu retten. Mit seinem rundenbasierten Gameplay erinnert das taktische Abenteuer an die beliebte XCOM-Reihe und die Bewertungen zeigen, dass Entwickler Firaxis das Spielkonzept wunderbar auf das Marvel-Universum übertragen hat. Mit einem Metacritic-Score von 83 für die PC-Version sowie 82 und 81 für die PS5- und Xbox-Version konnte Midnight Suns auf allen Plattformen überzeugen.

Angesichts der starken Kritiken kommt der Rabatt für Midnights Suns nun eigentlich ein wenig überraschend, doch alle Versionen sind aktuell um 33 Prozent reduziert. Hier findet ihr alle Konsolen-Editionen im Überblick:

Marvel's Midnight Suns Firaxis Games

Rabatt für Marvel-RPG: Geduld zahlt sich aus

Wer bei Marvel’s Midnight Suns auf die erste Rabatt-Aktion gewartet hat, darf sich nun also bereits früher als erhofft freuen. Allerdings könnte der schnelle Preisnachlass gleichzeitig auch einigen Vorbestellern des Spiels übel aufstoßen und die Debatte erneut anfeuern, ob es sich heutzutage überhaupt noch lohnt, ein Spiel direkt zum Release-Termin zu kaufen. Schließlich ist Midnight Suns kein Einzelfall: Bereits vor Kurzem wurde auch Need for Speed: Unbound stark im Preis reduziert, obwohl das Rennspiel ebenfalls durchaus positive Kritiken abräumen konnte und erst vor wenigen Wochen erschienen ist.

Schaut euch hier den Summer-Game-Fest-Trailer zu Marvel’s Midnight Suns an:

Marvel's Midnight Sun | Summer-Game-Fest-Trailer

