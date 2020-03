AirPods-Alternative für 69 Euro: Lohnt sich das Amazon-Angebot? (Update: Wieder da!)

Kabellose In-Ear-Kopfhörer sind der letzte Schrei – und kein Exemplar verkörpert den Trend so sehr wie die AirPods. Nachteil: Die Apple-Kopfhörer sind extrem teuer. Wer sparen will, kann zu einer günstigen AirPods-Alternative greifen. bietet aktuell Amazon Bluetooth-Kopfhörer zum Einstöpseln an. GIGA klärt, ob sich das Angebot wirklich lohnt.

Zuerst verlacht, dann beneidet: Als Apple 2017 die AirPods vorstellte, musste sich das US-Unternehmen beißenden Spott gefallen lassen. Als „Zahnbürsteaufsätze im Ohr“ wurden die In-Ear-Kopfhörer verschrien. Drei Jahre später hat sich das Blatt aber gewendet und Apple dominiert den Markt der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer. Mit Preisen von bis zu 279 Euro für die neue Pro-Version der AirPods sind die Apple-Kopfhörer aber alles andere als ein Schnäppchen. Dass auch günstiger geht, beweist Anker.

AirPods-Alternative: In-Ear-Kopfhörer von Anker zum reduzierten Preis

Auf Amazon bietet der chinesische Hersteller seine – und damit 30 Euro günstiger als sonst. Der reduzierte Preis ist Teil einer besonderen Deal-Aktion auf Amazon, bei der es auf diverse Anker-Produkte bis zu 45 Prozent Rabatt gibt. Bis zum 08.03.2020 sind die Soundcore Liberty 2 zum vergünstigten Preis erhältlich.

Technisch bieten die Soundcore Liberty 2 laut Hersteller „diamanten-beschichtete Audiotreiber“, die für einen kristallklaren Sound und starken Bass sorgen sollen. Hinzu kommen vier integrierte Mikrofone für das Telefonieren, die Unterstützung von Bluetooth 5 und der aptX-Technik sowie HearID. Damit soll es über die optional verfügbare App möglich sein, das Gehör und die Musikvorlieben des Trägers zu analysieren und den Sound präzise drauf anzupassen. Lobenswert: Das Ladecase der AirPods-Alternative wird über USB C aufgeladen, was in dieser Preisklasse alles andere eine Selbstverständlichkeit ist.

Anker-Kopfhörer: Lob für Klang und Preis-Leistungs-Verhältnis

Bei aktuell 330 Kundenrezensionen erhielten die Soundcore Liberty 2 eine hervorragende Bewertung von 4,2 von 5 möglichen Sternen. Immer wieder gelobt wird unter anderem der Klang und das Preis-Leistungs-Verhältnis, kritisiert hingegen manches mal der Tragekomfort oder die Sprachqualität beim Telefonieren.

