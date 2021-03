Die AirPods haben es erneut in das Angebot eines großen deutschen Discounters geschafft. Doch gibt's die Apple-Kopfhörer nun zum Hammerpreis oder sind sie bei Lidl immer noch zu teuer? GIGA klärt die Frage.

AirPods 2 Facts

Originalartikel:

Vorab: Zu haben sind die AirPods derzeit nur online bei Lidl im Webshop, nicht also in der Filiale vor Ort. Für die Standardmodelle möchte der Discounter 139 Euro haben – momentan im Preisvergleich sogar das günstigste Angebot, allerdings nicht der günstigste Preis aller Zeiten. Warum? In den letzten Monaten gab es die Apple-Ohrhörer ab und zu schon mal wenige Euro günstiger. Dafür verspricht Lidl eine kurzfristig Lieferung zwischen dem 13. Februar und 15. Februar 2020. Mit etwas Glück, könnte es also sogar noch rechtzeitig zum Valentinstag klappen.

AirPods erstmals bei Lidl zu kaufen

Die aktuellen AirPods im Vergleich:

AirPods bei Lidl im Preischeck: Wie günstig sind die Apple-Ohrhörer?

Apropos Lieferung: Die muss mit 4,95 Euro noch extra bezahlt werden. In Gänze kosten die AirPods dann 143,95 Euro. Ist dies noch günstig? Doch, allerdings kosten die AirPods beispielsweise bei Amazon aktuell auch nur 139,99 Euro, dann aber schon inklusive Versand. Nachteil: Amazon erwartet erst wieder in 1 bis 3 Monaten Ware, kann also gar nicht liefern. Ergo: Wer kurzfristig Apples AirPods benötigt, der findet bei Lidl somit ein ordentliches Angebot.

Übrigens: Bei Lidl im Webshop gibt's zudem auch die Variante mit kabellosem Ladecase. Der Preis ist mit 199 Euro im Vergleich aber nicht sonderlich günstig, wenngleich günstiger als bei Apple direkt. Dafür sind die Apple-Ohrhörer sogar noch etwas schneller verfügbar – innerhalb von 2 Werktagen sollten sie beim Kunden eintreffen.

Diese AirPods gibt es hingegen mit Sicherheit nicht beim Discounter:

Nicht zu finden bei Lidl sind hingegen die AirPods Pro. Nicht verwunderlich, denn die teuersten Apple-Ohrhörer mit aktiver Geräuschreduzierung sind derzeit überall vergriffen und somit nicht verfügbar. Selbst Apple benötigt für die Lieferung über einen Monat, eine weitere Verschärfung der Lage aufgrund des Coronavirus in China ist nicht ausgeschlossen.