AirPods extrem: Gerüchte zu Apples Kopfhörern haben sich bestätigt

Wird uns Apple demnächst mit neuen und noch teureren AirPods überraschen? Dies wäre sehr ungewöhnlich, doch neben einem früheren Anhaltspunkt für diese Vermutung, wurden jetzt auch neue, echte Beweise gefunden.

Ursprünglicher Artikel vom 24. Februar 2020:

Im internen Inventarverzeichnis des bekannten US-Händlers Target lauert eine Überraschung, denn dort findet sich ein verdächtiger Produkteintrag für neue, noch nicht veröffentlichte AirPods von Apple zu einem Preispunkt von 399 US-Dollar, so berichtet der YouTuber Jon Poser auf Twitter.

So was „Großes“ und teures gibt es noch nicht direkt von Apple:

Seine Vermutung: Es könnte sich um die in der Gerüchteküche schon früher diskutierten Over-Ear-Kopfhörer von Apple handeln – hochwertige und eben auch sehr teure Studio-Kopfhörer. Doch was ist dran an dem Verdacht?

