Wer die AirPods Pro oder auch die noch teureren AirPods Max sein Eigen nennt, der freute sich schon auf ein nützliches Feature, was eigentlich zusammen mit iOS 15 hätte kommen sollen. Jetzt muss Apple die Funktion jedoch verschieben und bittet bei Kundinnen und Kunden um Geduld.

AirPods Pro Facts

Eigentlich hätte mit dem Release von iOS 15 auch die Unterstützung des „Wo ist?“-Netzwerks für AirPods Pro und AirPods Max angestanden. Doch daraus wird zunächst nichts. Auf der amerikanischen Webseite versieht Apple die entsprechende Ankündigung gegenwärtig mit einer Fußnote und verspricht: „Später in diesem Herbst.“ Auf die deutsche Feature-Seite zu iOS 15 hat es die Information noch nicht geschafft, die Verspätung muss also noch nachgetragen werden (Quelle: Apple).

AirPods Pro und Max müssen erst mal verzichten

Nutzerinnen und Nutzer sollten daher auf ihre Kopfhörer besser aufpassen und diese im Blick behalten, denn bei der Suche nach verlegten AirPods Pro und Max kann man noch nicht auf „Wo ist?“ zurückgreifen. Wie auch bei den AirTags und anderen Geräten hätte man mit iOS 15 die Kopfhörer im Notfall wiederfinden können. Konkret funktioniert dies so ...

Noch weitere Features sollen für die AirPods kommen – zu sehen im Video:

Geraten verlorene AirPods Pro oder AirPods Max in die Nähe anderer iPhones, iPads oder Macs, kann die Funktion „Wo ist?“ den ungefähren Standort der Kopfhörer sicher und vertraulich weitergeben – weltweit. Das Feature hilft dann im Anschluss weiter, um in Bluetooth-Reichweite der AirPods einen Ton abzuspielen, so können sie dann entsprechend gefunden werden. Es ist übrigens nicht die einzige Funktion von iOS 15, die erst verspätet erscheinen wird. Der Apple Webseite können wir entnehmen, dass dies zum Beispiel auch für SharePlay in FaceTime und andere Features gilt.

iOS 15 gibt es auch für ältere Geräte

Immerhin: Das Update auf iOS 15 ist kompatibel mit allen iPhones und iPads, die schon iOS 14 einsetzen. Auch ältere Geräte wie ein iPhone 6s oder sogar ein iPad Air 2 können sich über die Unterstützung freuen. Veröffentlicht wurde iOS 15 bereits am 20. September.