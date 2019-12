AirPods machen sich davon: Promi verlor schon 33 Paare der Apple-Ohrhörer

Das komplett kabellose Design der AirPods hat enorme Vorteile. Doch aufgrund der kompakten Größe der weißen Ohrstöpsel können die kleinen Begleiter auch mal schnell verloren gehen. Im aktuellen Fall ist ein Promi mittlerweile bei seinem 34. Paar angelangt.

Immer häufiger wird Apple vorgeworfen, dass Geräte als Wegwerfprodukte designt wurden. Insbesondere die AirPods, die keinerlei Reparaturen oder zumindest einen einfachen Austausch der kleinen Akkus zulassen, waren in der Vergangenheit im Visier der Kritiker. Während es aufgrund der Größe und dem fehlenden Kabeln schnell vorkommen kann, dass man die AirPods aus den Augen verliert, dürfte der Otto-Normal-Besitzer der Apple-Kopfhörer aber wohl kaum über die Probleme klagen, wie K-Pop-Rapper Kim Namjoon Sänger der Band BTS.

Wie 9to5Mac berichtet, erwähnte der Rapper, auch bekannt als schlicht „RM“, in einem aktuellen Interview mit seinen Fans, dass er mittlerweile beim 34. Paar der AirPods angelangt sei. Ein Blick in seine Bluetooth-Verbindungen lässt ihn dabei in Erinnerungen über die verlorenen Kopfhörer schwelgen.

Someone shared they lost their airpods, and RM clapped, saying there's someone he can become good friends with. He thinks he's on his THIRTY FOURTH (!!!) PAIR OF AIRPODS NOW, and that when he logs into his bluetooth he's able to mourn over all his old ones.