Es gibt zwar noch keine eigene Währung von Apple, aber mit iTunes- und App-Store-Gutscheinen kann man beim iPhone-Hersteller trotzdem fast alles kaufen – Apps, Filme, Spiele und mehr. Aktuell gibts die Gutscheine bei Rewe mit Extra-Guthaben.

15 Prozent geschenkt: Geschenkkarte für App Store & iTunes bei Rewe mit Mehrwert

Vom 1. bis zum 6. Februar 2021 spendiert Rewe seinen Kunden beim Kauf einer Gutscheinkarte für Apples App Store und den Downloadstore iTunes 15 Prozent Extra-Guthaben. Das zusätzliche Guthaben gibts nicht nur im Laden, sondern auch online. Auf einer Website kann man Gutscheinkarten mit unterschiedlichem Wert auswählen und bekommt dann automatisch 15 Prozent mehr gutgeschrieben.

Die Aktion gilt jedoch nicht für alle Kartenwerte: Das Bonusguthaben gibt es bei Karten im Wert von 25, 50 und 100 Euro. Wer einen Gutschein für 100 Euro einlöst, der bekommt als Gutschrift auf seinem App-Store- und iTunes-Account also 115 Euro. Mehr lässt sich in einem Aufwasch allerdings nicht herausholen: Wer auf der Rewe-Website versucht, direkt 200 Euro Guthaben zu erwerben, bekommt kein Bonusguthaben. Auch die Karten für 10 und 15 Euro Guthaben sind nicht Teil der aktuellen Aktion, schreibt Rewe auf seiner Website.

Code per E-Mail – mit einer Einschränkung

Nach dem Kauf erhalten Kunden den entsprechenden Code per E-Mail. Über einen darin enthaltenen Link oder das Kopieren des Codes und Einfügen im Bereich „Einlösen“ der Account-Einstellungen etwa in Apples Musik-App oder dem App Store gelangt man schließlich zu einem Guthaben.

Das Guthaben lässt sich dann für fast alles verwenden, was Apple in seinen digitalen Downloadstores anbietet. Eine kleine Ausnahme gibt es dann aber doch. Im Kleingedruckten findet sich bei iTunes- und App-Store-Gutscheinkarten schon seit Jahren der Hinweis: „Nicht für deutschsprachige eBooks verwendbar.“ Für Leseratten sind die Gutscheine also nur bedingt geeignet.