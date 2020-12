Der Xiaomi Mi Smart TV 4S gilt mittlerweile als kleiner Geheimtipp, wenn man sich einen guten und günstigen Smart-TV mit Android-Betriebssystem kaufen möchte. Bei Lidl gibt es das 65-Zoll-Modell aktuell sehr günstig im Angebot. Amazon muss kapitulieren. Doch es gibt eine weitere Alternative.

Xiaomi Mi Smart TV 4S: 65-Zoll-TV für unter 600 Euro

Man kann den Xiaomi Mi Smart TV 4S in verschiedenen Größen kaufen. Das 43- und 55-Zoll-Modell erfreuen sich großer Beliebtheit, sind einigen Interessenten aber einfach zu klein. Deswegen gibt es auch ein 65-Zoll-Modell, das normalerweise so um die 650 Euro kostet. Lidl verkauft den Fernseher aktuell für nur 561,63 Euro. Absoluter Bestpreis – es kommen aber noch Versandkosten hinzu. Diese belaufen sich auf 34,02 Euro, da der große Fernseher per Spedition geliefert werden muss. Insgesamt zahlt man also 595,65 Euro. Ein sehr guter Preis, wo Amazon dann auch direkt mitgegangen ist.

Der Xiaomi Mi Smart TV 4S ist ein echtes Multitalent. Durch Android TV kann man mit dem Fernseher im Grunde alles machen. Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney+ werden genau so unterstützt wie verschiedenste Apps und Spiele. Es ist zudem ein Triple-Tuner vorhanden, sodass man jegliche Quellen empfangen kann. Das 65-Zoll-Display löst selbstverständlich mit 4K auf und unterstützt sogar HDR. Anschließen könnt ihr insgesamt drei Geräte per HDMI. Es stehen zudem mehrere USB-Anschlüsse zur Verfügung. Zwei 10-Watt-Lautsprecher sorgen für guten Klang. Der Rahmen aus Aluminium schafft zudem eine hochwertige Optik.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi-Fernsehers?

Im Endeffekt für alle, die eine große All-in-One-Lösung haben wollen. Durch Android TV ist man nicht eingeschränkt und bekommt zukünftig Updates wie bei einem Handy. Der Fernseher ist groß und günstig. Kleinere Abstriche muss man bei der Helligkeit machen und es soll leichtes Clouding zu sehen sein. Wen das nicht stört, der bekommt einen richtig guten Fernseher. Die Käufer sind zufrieden. Bei Amazon gibt es sehr gute 4,7 von 5 möglichen Sternen bei über 3.700 Bewertungen.