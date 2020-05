Bildquelle: GIGA

Kabellose Bluetooth-Kopfhörer liegen voll im Trend. Kein Wunder also, dass Aldi die beliebten Produkte ebenfalls ins Sortiment aufnimmt. Dieses Mal gibt es für unter 25 Euro eine AirPods-Alternative. Lohnt sich der Kauf bei Aldi Süd und Nord?

Aldi Süd und Nord verkaufen AirPods-Alternative für 24,99 Euro

Originalartikel:

Aldi hat bereits in der Vergangenheit Bluetooth-Kopfhörer verkauft, die als AirPods-Alternative galten. Ab dem 28. Mai 2020 wird bei Aldi Süd aber eine AirPods-Alternative für 24,99 Euro angeboten. Sowohl die Kopfhörer als auch das Case mit Akku sehen den AirPods von Apple zum Verwechseln ähnlich. Beim Durchblättern des Prospekts habe ich im ersten Moment gedacht, dass Aldi tatsächlich das Original verkauft – bis ich den Preis gesehen habe. Für 24,99 Euro gibt es natürlich nicht die echten AirPods, sondern die „Maginon True Wireless Kopfhörer BIK-3“. Das Original von Apple gibt es für 139 Euro. Die Optik ist aber zumindest auf dem nachfolgenden Bild sehr ähnlich:

Nutzen kann man die Aldi-AirPods mit Android-Smartphones, dem iPhone oder anderen Geräten, die Bluetooth unterstützen. Die Laufzeit soll laut dem Hersteller bei drei Stunden liegen. Über das Case kann man den Akku der Kopfhörer bis zu vier Mal wieder komplett aufladen und die Laufzeit so verlängern. Das Case verfügt über einen Micro-USB-Anschluss und kann darüber aufgeladen werden. Der Sprachassistent kann mit einem Knopf am Ohrhörer aktiviert werden. Das funktioniert sowohl bei Android-Smartphones als auch mit Siri auf dem iPhone. Die Lautstärke lässt sich laut der Bedienungsanleitung hingegen nicht direkt an den Kopfhörern regulieren. Die Klangqualität ist laut einigen Tests in Ordnung. Zu viel darf man aber nicht erwarten.

Die Apple AirPods im Vergleich mit den Alternativen:

Für wen lohnt sich der Kauf der AirPods-Alternative?

Für alle, die nicht gleich über 130 Euro für das Original ausgeben aber trotzdem ein ähnliches Design haben wollen. Die Bluetooth-Kopfhörer von Maginon sind angesichts des Preises von 25 Euro nicht schlecht. Man bekommt, was man bezahlt. Teurere Kopfhörer liefern eine bessere Klangqualität. Wer solche Kopfhörer aber nur hin und wieder nutzen möchte, kann auch damit gut leben. Bisher ist der Verkauf nur bei Aldi Süd bekannt. Ob das Angebot auch für Aldi Nord gilt, bleibt offen, bis das Prospekt da ist. GIGA wird euch informieren.