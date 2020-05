Bildquelle: GIGA

Aldi entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Xiaomi-Händler. Ab heute gibt es beim Discounter mit dem Xiaomi Mi Band 4 einen neuen Fitness-Tracker im Angebot geben, der zum absoluten Bestpreis verkauft wird. Lohnt sich der Kauf?

Aldi Süd verkauft Xiaomi Mi Band 4 für 24,99 Euro

Erst kürzlich wurde bei Aldi das Xiaomi Mi Band 3 verkauft, jetzt folgt die neue Generation. Ab dem 28. Mai 2020 wird bei Aldi Süd das Xiaomi Mi Band 4 für nur 24,99 Euro angeboten. Schaut man in den Preisvergleich, ist das der absolute Bestpreis. Große Händler wie Amazon wollen 29 Euro haben – was auch schon ein richtig guter Preis ist. Wer nicht warten will, kann also jetzt schon zuschlagen.

Doch was bekommt man eigentlich für knapp 25 Euro? Tatsächlich einen im Vergleich zum Mi Band 3 verbesserten Fitness-Tracker. Das AMOLED-Display ist viel größer und lässt sich im Freien deutlich besser ablesen. Die Sensoren wurden optimiert, sodass die sportlichen Aktivitäten besser getrackt werden. Außerdem ist der Fitness-Tracker nun wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern und unterstützt Bluetooth 5.0, wodurch die Akkulaufzeit erhöht wird. So hält das Mi Band 4 bis zu 20 Tage durch. Im nachfolgenden Video werden die Highlights demonstriert:

Lohnt sich der Kauf des Xiaomi Mi Band 4?

Wer sich für den Sommer fit machen möchte, der sollte sich definitiv einen Fitness-Tracker kaufen, um die Leistung analysieren zu können. Das Xiaomi Mi Band 4 ist dabei eine ziemlich gute Wahl, wenn man nicht zu viel Geld ausgeben möchte. Man bekommt alle Werte in der App genau aufgezeigt. Doch nicht nur beim Sport lohnt sich ein Fitness-Tracker. Auch im Alltag kann man seine Schritte zählen oder den Puls messen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zur Schlafanalyse. Insgesamt ist der Deal von Aldi Süd also richtig gut. Man bekommt einen der interessantesten Fitness-Tracker zum günstigsten Preis. Ob das Angebot auch bei Aldi Nord gilt, müssen wir abwarten. Das Prospekt des Discounters ist noch nicht da.