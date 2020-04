Bildquelle: Samsung

Aldi verkauft ab heute ein Samsung-Handy zum absoluten Hammerpreis. Wer ein günstiges Android-Smartphone mit großem Akku sucht, ist hier an der richtigen Stelle. Lohnt sich der Kauf aber wirklich?

Aldi verkauft Samsung Galaxy A10 für 119 Euro

Originalartikel:

Aldi legt nach. Nachdem das Samsung Galaxy A10 im Dezember 2019 für 129 Euro in den Verkauf ging, und dann im März 2020 für 119 Euro verkauft wurde, wird das Handy ab dem 29. März 2020 bei Aldi Süd und Nord wieder für 119 Euro angeboten. Im Preisvergleich werden bei seriösen Händlern etwa 140 Euro fällig – ohne Prepaid-Karte wohlgemerkt. Aldi legt wie immer eine Aldi-Talk-SIM-Karte hinzu, die bereits mit 10 Euro Guthaben aufgeladen ist. Effektiv zahlt ihr also noch weniger.

Details das Samsung Galaxy A10 im Überblick:

6,2-Zoll-Display mit 1.520 x 720 Pixeln

Quad-Core-Prozessor

32 GB interner Speicher + microSD-Slot

2 GB RAM

13-MP-Hauptkamera

5-MP-Frontkamera

Dual-SIM-Funktion

3.400-mAh-Akku

Android 9 Pie

LTE

Das Samsung Galaxy A10 ist ein Einsteiger-Smartphone mit großem Display und Akku. Der interne Speicher liegt zwar nur bei 32 GB, Samsung hat aber vorgesorgt und direkt eine 32-GB-Speicherkarte kostenlos beigelegt. Man gerät also nicht direkt in Speichernot. Das Smartphone an sich bietet bei dem Preis natürlich nur die Basisausstattung. Es eignet sich also für Einsteiger oder Nutzer, die nicht zu viel für ein Handy ausgeben wollen.

Samsung Galaxy A10: Das meistverkaufte Android-Handy der Welt

Mit dem Galaxy A10 ist Samsung im Übrigen ein echter Mega-Erfolg gelungen. Das günstige Smartphone ist das meistverkaufte Android-Handy in 2019 gewesen – noch vor dem Galaxy A50. Es ist günstig, gut ausgestattet und bietet eine ausreichende Performance. Da kann man im Grunde nichts falsch machen. Man muss sich aber im Klaren sein, dass es sich um ein Einsteiger-Smartphone handelt. Wer das akzeptiert, wird mit dem Galaxy A10 absolut zufrieden sein.