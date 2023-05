Aldi Süd testet erstmals einen Lieferdienst für Lebensmittel. Waren sollen direkt aus dem Lager an Kunden ausgeliefert werden. Den Anfang macht Mülheim an der Ruhr, doch der Discounter dämpft schon die Erwartungen. Der Test soll zunächst „lokal und zeitlich begrenzt“ sein.

Aldi Süd testet eigenen Lieferdienst

Aldi Süd plant den Einstieg in den Online-Lebensmittelhandel und wird ab Juni einen eigenen Lieferdienst für frische Lebensmittel testen. Erste Versuche sollen dabei zunächst im Stammgebiet rund um die Mülheimer Zentrale starten – aber vorerst nur für die eigenen Mitarbeiter des Discounters.

Über die App und die Webseite von Aldi Süd können die Mitarbeiter Trocken-, Kühl- und Tiefkühlprodukte bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Ein Sortiment von rund 1.300 Artikeln wird in Aussicht gestellt. In den Supermärkten selbst stehen rund 1.700 Artikel bereit.

Es wird voraussichtlich eine Liefergebühr erhoben, wobei die Preise für die Artikel selbst mit denen im stationären Geschäft identisch sein sollen. Nach Abschluss der Testphase will Aldi Süd im vierten Quartal 2023 allen Kunden in der Region Mülheim an der Ruhr die Bestellung von Lebensmitteln ermöglichen (Quelle: Rheinische Post).

Offiziell will Aldi Süd in erster Linie praktische Erfahrungen sammeln. Ein flächendeckendes Online-Angebot mit Lieferung an die Haustür wird mittelfristig als unwahrscheinlich angesehen, da der Fokus weiterhin auf dem stationären Handel liegen soll.

Aldi Süd liefert: Hilfe aus dem Ausland

Der Anstoß für den Liefertest kam von den Auslandsgesellschaften der Aldi-Gruppe, die bereits in den USA und Großbritannien Versuche dieser Art durchgeführt haben. Bisher haben Aldi und andere Discounter den Online-Lebensmittelhandel gemieden. Zu groß waren und sind Bedenken, dass das stationäre Geschäft beeinträchtigt werden könnte. Das sieht man auch in der Lidl-Cheftage so.