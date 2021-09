Für alle, die Aldi Talk bereits nutzen oder planen, den Prepaid-Tarif abzuschließen, können über die App bald zusätzliches Datenvolumen freischalten. So verdoppelt sich das inkludierte Datenvolumen bei einem Tarif sogar.

ALDI Facts

Aldi Talk: 3 GB zusätzliches Datenvolumen kostenlos

Bei Aldi Talk startet am 22. September eine interessante Aktion, die aber nur über die Aldi-Talk-App aktiviert werden kann. Ab diesem Datum bis zum 22. November 2021 können Kundinnen und Kunden über die App 3 GB kostenloses Datenvolumen freischalten. Das gilt für alle Kombi- und Musik-Pakete (Quelle: Teltarif). Ausgeschlossen sind wohl reine Datentarife.

Wer also beispielsweise das Kombi-Paket „Paket S“ mit 3 GB LTE-Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat nutzt, kann über die Aldi-Talk-App zusätzlich 3 GB Datenvolumen freischalten. Man bekommt also insgesamt 6 GB für den Abrech­nungs­zeit­raum von vier Wochen. Es wird zunächst das zusätzliche Datenvolumen verbraucht, später dann das Datenvolumen, das man in dem Tarif eigentlich zur Verfügung hat. Gilt sowohl für Bestandskunden als auch Neukunden.

Da die Aktivierung des zusätzlichen Datenvolumens nur über die App funktioniert, muss man diese bereits installiert haben oder noch installieren. Sie wird für Android und iOS kostenlos zum Download angeboten:

ALDI TALK Entwickler: E-Plus Service GmbH

ALDI TALK Entwickler: E-Plus Service GmbH

Im Video verraten wir euch, was ihr über Aldi wissen müsst:

Aldi Talk: Mit Glück zwei Mal buchbar

Wenn man etwas Glück hat, kann man die 3 GB kostenloses LTE-Datenvolumen doppelt buchen. Ist der Abrechnungszeitraum des Prepaid-Pakets nämlich beispielsweise der 15. Oktober, dann kann man das Bonus-Guthaben direkt am 22. September buchen und bis zum 15. Oktober nutzen und dann am 16. Oktober noch einmal vor Ende der Aktion am 22. Oktober die zusätzlichen 3 GB LTE-Datenvolumen für Aldi Talk abstauben und bis zum 15. November aufbrauchen.

Wer also Aldi Talk hat und etwas mehr Datenvolumen braucht, der sollte sich die App auf jeden Fall installieren und versuchen das zusätzliche LTE-Datenvolumen abzugreifen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).