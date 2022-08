Aldi Talk ist einer der beliebtesten Prepaid-Tarife in Deutschland. Das liegt auch daran, dass das Angebot übersichtlich ist und sich eigentlich von selbst erklärt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht das anders und hat wegen eines wichtigen Werbeversprechens geklagt. Das Gericht stellt sich auf die Seite der Verbraucherschützer.

Aldi Talk darf nicht mehr mit allem werben

Werbung muss in Deutschland den Tatsachen entsprechen. Wenn etwas versprochen wird, was nicht gehalten werden kann, dann ist das nicht erlaubt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat sich an der Aussage von Aldi Talk gestört, dass für den Prepaid-Tarif kein Mindestumsatz nötig ist. Das sei falsch, denn Kundinnen und Kunden müssen regelmäßig Geld aufladen, damit die SIM-Karte nicht deaktiviert wird.

Nach der Aktivierung der Aldi-Talk-SIM-Karte, haben Kundinnen und Kunden demnach 12 Monte Zeit, um das enthaltene Guthaben zu verbrauchen. Danach haben sie weitere 12 Monate Zeit, die Karte zu nutzen, ohne Guthaben aufladen zu müssen. Bis dahin ist kein Mindestumsatz nötig, danach aber schon. Denn damit die Karte nicht deaktiviert wird, müssen mindestens 5 Euro aufgeladen werden, um die Karte weitere 4 Monate verwenden zu können. Hat man maximal 200 Euro erreicht, kann nicht mehr Guthaben aufgeladen und muss verbraucht werden, damit eine weitere Verlängerung von vier Monaten möglich ist. Das entspricht nicht dem Werbeversprechen und ist demnach falsch. Dem hat das Landgericht Essen in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil zugestimmt (Quelle: VZBV).

Was ihr über Aldi Talk wissen solltet:

„Kein Mindestumsatz“ bei Aldi Talk ist irreführend

Demnach darf Aldi Talk zukünftig wohl nicht mehr damit werben, dass der Prepaid-Tarif ohne Mindestumsatz genutzt werden kann. Wer sich die SIM-Karte kauft und glaubt, keine weiteren Kosten mehr damit zu haben, wird mit der Aussage nämlich in die Irre geführt. Tatsächlich muss man nämlich Geld einzahlen und irgendwann auch verbrauchen. Entsprechend ist dieses Versprechen von Aldi Talk nicht korrekt und darf so wohl auch nicht mehr getätigt werden.