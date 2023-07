Aldi Talk gehört zu den beliebtesten Prepaid-Tarifen in Deutschland. Wenn der Tarif des Discounters aufgewertet wird, dann folgen meist alle anderen Anbieter. Genau das passiert am 11. Juli 2023. Ab dann gibt es nicht nur mehr Datenvolumen und Geschwindigkeit, sondern auch 5G. Einen Nachteil hat die Geschichte aber.

Aldi Talk startet im 5G-Netz

Schneller als viele erwartet haben, hat Aldi Talk den Zugang zum 5G-Netz von o2 erhalten. Der Mobilfunkanbieter hat die Freigabe vor einiger Zeit für seine Prepaid-Tarife erteilt und ich hatte damals schon vermutet, dass Aldi Talk zeitnah folgen könnte. Genau das passiert am 11. Juli 2023. Ab diesem Datum funken Aldi-Talk-Tarife nämlich im 5G-Netz von o2.

Passend dazu verbessert Aldi Talk die Tarife auch etwas. Ihr bekommt mehr Datenvolumen und könnt dann mit 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload surfen. Damit wird das 5G-Netz zwar nicht ansatzweise ausgeschöpft, doch ihr bekommt einfach generell mehr Speed, selbst wenn ihr noch im 4G-Netz unterwegs seid. Hier gewinnen also alle Nutzerinnen und Nutzer von Aldi Talk.

Das sind die neuen 5G-Tarife von Aldi Talk. (Bildquelle: Aldi Talk

Einen Nachteil hat die positive Entwicklung aber. Der Preis steigt etwas. Der kleine S-Tarif mit 4 GB für 7,99 Euro steigt auf 6 GB und 8,99 Euro für vier Wochen. Der mittlerweile M-Tarif mit 8 GB für 12,99 Euro steigt auf 12 GB und 14,99 Euro. Der größte Tarif mit 16 GB für 17,99 Euro steigt auf 20 GB und 19,99 Euro.

Deswegen solltet ihr jetzt eure Handyverträge kündigen:

Warum du jetzt deinen Handyvertrag kündigen solltest – TECH.tipp Abonniere uns

auf YouTube

Konkurrenz wird nachziehen müssen

Kunden von Aldi Talk können sich nun freuen, denn sie können damit endlich das volle Potenzial ihres Smartphones ausschöpfen. Viele Menschen haben nämlich schon ein 5G-fähiges Smartphone, nutzen das Netz aber gar nicht, weil die Tarife bisher so teuer waren. Die Konkurrenz von Lidl und anderen Prepaid-Anbietern steht jetzt vor einer schweren Zeit. Denn dort sind die 5G-Zugänge für Prepaid-Anbieter noch nicht freigegeben. Aldi Talk ist hier also ein richtig starker Coup gelungen. Nachziehen wird die Konkurrenz in jedem Fall müssen. Die Frage wird sein, wie lange das dauert.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.