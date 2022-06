Aldi Süd zeigt großes Interesse an einer neuen Technologie, die nicht nur dem Unternehmen einen Vorteil verschafft, sondern auch vielen Kundinnen und Kunden das Warten an der Kasse ersparen würde. Es geht um Scan&Go.

ALDI Facts

Aldi Süd will Scan&Go einführen

Wer kennt sie nicht, die Selbstbedienungskassen. Man scannt seinen Einkauf selbst ein, bezahlt am Automaten und muss nicht warten. Bei Aldi gibt es diesen Service noch nicht, doch das soll sich bald ändern (Quelle: Lebensmittelzeitung). Der Discounter interessiert sich nämlich sehr stark für die Scan&Go-Technologie. Im Gegensatz zu anderen Self-Scanning-Technologien muss Aldi hier nämlich nicht in Hardware investieren. Die Kunden nutzen einfach eine spezielle App und ihr eigenes Smartphone, das sie sowieso dabei haben.

In der Schweiz hat Aldi die Scan&Go-Technologie schon in 20 Filialen getestet. Die Anzahl soll immer weiter ansteigen. Bald könnte Aldi Süd auch in Deutschland damit starten. Wenn die Self-Scanning-Möglichkeit geschaffen wird, funktioniert der Einkauf wie folgt:

Smartphone-App von Aldi öffnen Strichcode der Produkte mit der App einscannen Produkt in den Einkaufswagen oder die eigene Einkaufstasche legen Gesamten Einkaufen an einem Schalter bezahlen, indem man einen QR-Code scannt, der in der App angezeigt wird

Aldi könnte also eine der einfachsten Lösungen zum Self-Scanning-Einkauf einführen und damit das lange Warten an der Kasse überflüssig machen. Das wäre für alle Kunden sicher eine große Erleichterung. Gleichzeitig würde man die normalen Kassen entlasten.

Was ihr über Aldi wissen müsst:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Es gibt auch andere Technologien

Aldi Süd ist dabei eher ein Spätzünder. Andere Unternehmen wie Netto, Rewe, Marktkauf oder Kaufland bieten diese oder ähnliche Scan&Go-Technologien bereits länger an. Entweder per App, einem speziellen Scanner, der am Eingang mitgenommen wird, oder einem besonderen Einkaufswagen, der ein entsprechendes Terminal direkt an Bord hat. Die Menschen nehmen die neuen Technologien auch sehr gut an, da viele damit Zeit sparen. Es wäre also wirklich an der Zeit, dass Aldi ebenfalls Scan&Go anbietet.