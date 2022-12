Aldi verkauft in regelmäßigen Abständen mehr oder weniger nützliche Gadgets, die ihr im Alltag gebrauchen könnt. Bei Aldi Nord bekommt ihr bald einen digitalen Alkoholtester für ein paar Euro. Damit könnt ihr feststellen, ob ihr noch fahrtüchtig seid. Blind auf das Ergebnis solltet ihr euch aber nicht verlassen und es eher als Partygag sehen.

Aldi Nord verkauft digitalen Alkoholtester

Nach jeder Party ist vor dem Weg nach Hause. Wenn ihr was getrunken habt, solltet ihr nicht mehr mit dem Auto fahren. Wer das trotzdem möchte, da er nur wenig Alkohol hatte und damit vermeintlich unter der 0,5-Promillegrenze liegt, kann das mit einem digitalen Alkoholtester überprüfen. Bei Aldi Nord wird ab dem 27. Dezember 2022 genau so ein Gerät für nur 5,99 Euro verkauft (bei Aldi anschauen). Es handelt sich um ein lokales Angebot im Markt. Bei Aldi Süd gibt es das Produkt nicht zu kaufen. Bei Amazon sind solche Geräte viel teurer (bei Amazon anschauen).

So sieht der digitale Alkoholtester bei Aldi aus. (Bildquelle: Aldi Nord)

Mit einem digitalen Alkoholtester wird der Atemalkoholwert gemessen und auf einem kleinen Display angezeigt. Das Gerät von Aldi besitzt eine Skala von 0,0 bis 1,9 Promille. Das Ergebnis soll laut der Beschreibung schnell angezeigt werden. Wie genau die Messwerte dann wirklich sind, können wir nicht beurteilen. Sie kann aber zumindest in eine Richtung weisen, ob ihr noch fahren solltet oder nicht.

Am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich und kann sich nicht auf das Gerät berufen, wenn der Blutalkoholwert dann doch höher als bei 0,5 Promille liegt und man erwischt wird. Kommt es dann noch zu einem Unfall, dann liegt der Grenzwert bei 0,3 Promille. Entsprechend sollte niemand mehr mit dem Auto fahren, der Alkohol getrunken hat.

Digitaler Alkoholtester als Partygag

Der digitale Alkoholtester muss aber nicht nur als Messgerät benutzt werden, welches ihr nach einer Party verwendet, um festzustellen, ob ihr noch fahren könnt, sondern kann schon während des Feierns als Partygag verwendet werden. So kann zumindest jeder aus Spaß mal pusten. Zu ernst solltet ihr so ein günstiges Gerät also nicht nehmen.