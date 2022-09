Aldi bringt Donnerstag einen 58-Zoll-Fernseher von Medion zurück ins Angebot. Er wurde schon mehrfach verkauft und war immer schnell vergriffen. Wenn ihr damals leer ausgegangen seid, dann könnt ihr jetzt wieder zuschlagen. Das Angebot gilt im Onlineshop.

58-Zoll-Fernseher für 419 Euro bei Aldi im Angebot

Wer sich aktuell einen neuen Fernseher kaufen möchte, kann sich den Medion Life X15811 bei Aldi anschauen. Ab dem 29. September 2022 wird im Onlineshop von Aldi dieser 4K-Fernseher für nur 419 Euro angeboten (bei Aldi anschauen). So können alle Aldi-Kundinnen und -Kunden in Deutschland zugreifen. Der Fernseher könnte schnell vergriffen sein, denn die Stückzahl ist limitiert. Beim letzten Mal war der Fernseher noch mit 449 Euro etwas teurer. Versandkosten fallen keine an.

Was der Medion-Fernseher von Aldi kann

Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Medion Life X15811 scheint zu stimmen. 419 Euro sind für einen 58-Zoll-Fernseher ein richtig guter Preis. Wem ein 55-Zoll-Modell zu klein und ein 65-Zoll-Fernseher zu groß ist, kann zu dieser Zwischengröße greifen. Ihr bekommt eine 4K-Auflösung und es handelt sich um einen Smart-TV, der die bekanntesten Streaming-Dienste wie Netflix und Co. unterstützt. Die Bildqualität wird durch Dolby Vision und HDR verbessert. Mit DTS-Sound soll der Klang auch anständig ausfallen.

Natürlich könnt ihr mit dem Medion-Fernseher auch normales TV empfangen. Dazu ist ein „HD Triple Tuner“-verbaut, der Kabel, Satellit und Antenne unterstützt. Es sind vier HDMI-2.0-Anschlüsse vorhanden, zwei USB-Ports und natürlich LAN sowie WLAN. Wie üblich gibt es drei Jahre Garantie, sodass ihr etwas länger abgesichert seid.

Der Aldi-Fernseher besitzt ein LCD-Panel. Wo liegt der Unterschied zu OLED? Im Video verraten wir es:

Wer sollte beim 4K-Fernseher von Aldi zuschlagen?

Der Kauf lohnt sich für alle, die einen soliden 4K-Fernseher suchen, der nicht zu groß ist. 58 Zoll sind kein weitverbreiteter Standard. Meist greift man zu 55 oder 65 Zoll. Hier füllt Medion also eine Lücke. Der Preis von 419 Euro ist sehr gut. Ein vergleichbarer Fernseher von Hisense kostet etwas weniger (bei Amazon anschauen), ein Modell von Philips fast 650 Euro (bei Amazon anschauen). Wer also genau so einen TV sucht, sollte sich dieses Schnäppchen sichern.