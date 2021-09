Die beiden Gaming-PCs mit RTX 3090, die Aldi in den letzten Wochen anbot, waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ab Donnerstag bietet der Discounter nun einen neuen Spiele-Rechner an, der zwar „nur“ mit einer RTX 3080 punktet, dafür aber auch deutlich günstiger ist. Wir klären, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Medion Erazer Hunter X20: Aldi-Gaming-PC ab Donnerstag im Angebot

Aldi hat in den letzten Monaten nur gute Erfahrungen mit dem Verkauf von Gaming-PCs gemacht. Die potenten PC-Systeme waren meist innerhalb weniger Minuten nach dem Start ausverkauft. Dieses Kunststück könnte sich mit dem neuen Angebot des Discounters bald wiederholen.

Ab dem 30. September bietet Aldi über den inzwischen zentralisierten Online-Shop den Medion Erazer Hunter X20 an. Der Kaufpreis des Gaming-PCs liegt bei 2.599 Euro. Doch was kriegt man für sein Geld an Hardware geboten? Wir werfen einen Blick ins Gehäuse des Spiele-Rechners:

Prozessor Intel Core i9-11900K (8 Kerne, 16 Threads @ max. 5,3 GHz) Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3080 Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 @ 3.200 MHz Massenspeicher 2 TB PCIe-SSD

2 TB HDD Betriebssystem Windows 11 Home Konnektivität WLAN & Bluetooth Anschlüsse 6x USB 3.2 Gen 1

2x USB 2.0

1x USB 3.2 Gen 2 x 2 (Typ-C)

1x USB 3.2 Gen 2 (Typ-A)

1x 2,5G-LAN (RJ45)

1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 1.4a

5x Audio Out

1x Optical S/PDIF OUT Garantie 3 Jahre Herstellergarantie Abmessungen / Gewicht 22,7 x 44,6 x 48 cm / 12,2 kg Besondere Features Wasserkühlung, Seasonic GX-750

Gratis dazu: kabelgebundene Maus

1 Monat Xbox Game Pass Ultimate

Wer einen Gaming-PC zum Spielen in WQHD mit besonders hoher Bildrate oder für 4K-Auflösung mit 60 FPS sucht, für den bietet der Medion Erazer Hunter X20 von Aldi mehr als genug Hardware-Power. Die Kombination der Bauteile wirkt sinnvoll und durchdacht. Da zudem ein Z490-Motherboard im Rechner verbaut ist, können PC-Spieler den i9-Prozessor übertakten, um noch mehr Leistung aus dem System zu kitzeln. Die integrierte Wasserkühlung dürfte PC-Enthusiasten noch etwas mehr Spielraum geben.

Die Kombination aus 2 TB großer PCIe-SSD und HDD bietet mehr als genug Speicher für Spiele, Dokumente, Videos, Bilder und Co. Da der Rechner zudem WLAN und Bluetooth unterstützt und bereits Windows 11 auf dem System läuft, wird es quasi zum „Rundum sorglos“-Paket.

Windows 11 bietet einige interessante Änderungen im Vergleich zu Windows 10:

Lohnt sich der Kauf des Gaming-Rechners von Aldi?

Ein Gaming-PC mit RTX 3080 für 2.600 Euro? Das mag im ersten Moment teuer klingen, ist es aufgrund der aktuellen Hardware-Krise aber nicht. Vor allem die Preise für Grafikkarten liegen im Handel jenseits von Gut und Böse. Wir haben kurzerhand ein ähnliches System zusammengestellt und landen bei einem sogar noch teureren Preis (Stand: 27.09.2021: 2.755,89 Euro via geizhals.de). Wer sich also gerade diesen Rechner selbst zusammenstellt und -baut, zahlt effektiv sogar drauf!

Der neue Gaming-Rechner von Aldi macht insgesamt eine solide Figur. Ein echter Preisbrecher ist der Medion Erazer Hunter X20 unterm Strich zwar nicht, doch da man im Vergleich zum Eigenbau tatsächlich ein paar Euro sparen kann, sollten sich interessierte PC-Spieler auf jeden Fall den 30. September rot im Kalender markieren. An diesem Datum startet der Aldi-Rechner in den Verkauf und dürfte wahrscheinlich ebenfalls wieder binnen kürzester Zeit vergriffen sein.