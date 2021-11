Kurz vor Weihnachten fährt Aldi nochmal die Gaming-Geschütze auf. Gleich zwei Spiele-Rechner verkauft der Discounter ab nächster Woche im Online-Shop – einen für 1.600 Euro, den anderen für rund 2.500 Euro. Doch lohnt sich der Kauf der Gaming-Boliden? Wir werfen einen Blick hinters Seitenfenster und verraten es euch.

ALDI Facts

Medion Engineer X10 & Hunter X25 – zwei neue Aldi-Gaming-PCs

Den 25. November 2021 sollten sich alle Leute, die gerade auf der Suche nach einem neuen Gaming-PC sind, lieber schon einmal rot im Kalender markieren – denn an diesem Tag bietet Aldi in seinem Online-Shop zwei neue Gaming-PCs an: den Medion Erazer Engineer X10 für 1.599 Euro sowie den Hunter X25 für 2.499 Euro.

Doch was bekommt ihr für euer Geld? Schauen wir doch mal auf die technischen Daten der beiden PCs:

Modellname Medion Erazer Engineer X10 Medion Erazer Hunter X25 Prozessor Intel Core i7-11700 (8 Kerne, 16 Threads @ max. 4,9 GHz) AMD Ryzen 9 5900X (12 Kerne, 24 Threads @ max. 4,8 GHz) Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3070 Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 @ 2.933 MHz 32 GB DDR4 @ 3.200 MHz Massenspeicher 1 TB PCIe-SSD 2 TB PCIe-SSD Betriebssystem Windows 11 Home Windows 11 Home Konnektivität WLAN & Bluetooth WLAN & Bluetooth Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1

2x USB 2.0

1x USB 3.2 Gen 2 x 2 (Typ-C)

1x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A)

1x LAN (RJ45)

1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 1.4a

5x Audio Out

1x Optical S/PDIF OUT 2x USB 3.2 Gen 1

2x USB 2.0

1x USB 3.2 Gen 2 x 2 (Typ-C)

3x USB 3.2 Gen 2 (Typ-A)

1x LAN (RJ45)

1x HDMI 2.1

3x DisplayPort 1.4a

5x Audio Out

1x Optical S/PDIF OUT Garantie 3 Jahre Herstellergarantie 3 Jahre Herstellergarantie Abmessungen / Gewicht 20,9 x 38,1 x 39 cm / 12 kg 22,7 x 44,6 x 48 cm / 19 kg Besondere Features Gratis dazu: kabelgebundene Maus Seasonic Focus GX-750 Netzteil

Alphacool Eisbaer 240 Wasserkühlung Preis 1.599 Euro 2.499 Euro

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Lohnt sich der Kauf der Gaming-PCs?

Beide Systeme bieten genug Leistung zum Spielen in WQHD-Auflösung bei maximalen oder aber in 4K bei leicht reduzierten Grafikeinstellungen. Doch das günstigere der beiden Systeme ist ganz klar das interessantere aufgrund des besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Wer sich eine ähnliche PC-Konfiguration selber zusammenstellen will, muss dafür etwa 1.900 Euro auf den Tisch legen (Vergleichspreis: 1.942,52 Euro via geizhals; Stand 17.11.2021). Wenn ihr euch also stattdessen den Aldi-Rechner kauft, spart ihr nicht nur knapp 300 Euro, sondern bekommt zusätzlich auch noch 3 Jahre Herstellergarantie. Und wie verhält sich das beim teureren System?

Dieses bietet zwar dank AMD Ryzen 9 5900X mehr CPU-Leistung in produktiven Programmen, der Leistungsunterschied beim Spielen in hoher Auflösung fällt jedoch eher marginal aus. Gleiches gilt für das Leistungsplus der RTX 3070 Ti gegenüber der RTX 3070 aus dem günstigen System. Rund 10 bis 15 Prozent mehr Gaming-Performance können Spieler erwarten. Ob sich dafür ein Aufpreis von 900 Euro lohnt, muss jeder selbst entscheiden – wir raten jedoch davon ab.

Wer sich jedoch sowieso das gleiche System mit Ryzen-Prozessor zusammenbauen wollte, kann mit dem Kauf des High-End-Aldi-Rechners tatsächlich aktuell ein paar Euro sparen. Wir haben ein ähnliches System zusammengestellt und landen bei einem Preis von 2.587,38 Euro (Stand: 17.11.2021 via geizhals).

Der Medion Erazer Engineer X10 und der Hunter X25 starten am 25.11.2021 um 07:00 Uhr im Aldi-Online-Shop in den Verkauf. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Gaming-PCs des Discounters meist innerhalb weniger Minuten ausverkauft sind. Wer sich also einen der beiden Rechner sichern will, sollte früh aufstehen, um nicht leer auszugehen.