Aldi verkauft ultimativen Gaming-PC für 3.899 Euro – aber die Rechnung geht nicht auf

Am Donnerstag startet im Onlineshop von Aldi ein neuer Gaming-PC in den Verkauf, der mit allen Wassern gewaschen ist. Diesen Umstand lässt sich der Discounter jedoch fürstlich bezahlen. Stolze 3.899 Euro stehen auf dem Preisschild. Den Kauf solltet ihr euch gut überlegen. Wer bereit ist, sich den Rechner selbst zusammenzubauen, kann mehrere Hundert Euro sparen.

Aldi verkauft Gaming-PC mit RTX 4090 für 3.899 Euro

Bereits seit einigen Jahren bietet Aldi in seinem Onlineshop immer mal wieder Gaming-PCs für seine Kunden an. Die meisten kosten ungefähr 1.000 bis 2.000 Euro – nur selten nimmt der Discounter echte High-End-Modelle in sein Sortiment auf.

Am Donnerstag, den 1. Februar 2024, scheint das Unternehmen jedoch eine Ausnahme zu machen. Um Mitternacht startet der Verkauf des Medion Erazer Enforcer X10. Die groben Eckdaten des Gaming-PCs können sich sehen lassen: Intel Core i7-14700KF, RTX 4090, 64 GB RAM. Doch dafür sollen potenzielle Käufer stolze 3.899 Euro locker machen (bei Aldi Online anschauen). Lohnt sich das? Werfen wir mal einen Blick auf alle technischen Komponenten des Aldi-Gaming-PCs:

Prozessor Intel Core i7-14700KF Grafikkarte Gigabyte Nvidia GeForce RTX 4090 Gaming OC Motherboard Gigabyte Z790 Aorus Elite AX Arbeitsspeicher 64 GB Kingston Fury Beast RGB DDR5 SSD / Festplatte NVMe-SSD: 2 TB WD_Black SN 850X

HDD: 2 TB Netzteil Seasonic Vertex GX-1200 Besonderheiten Wi-Fi 6e + Bluetooth

Wasserkühlung Betriebssystem Windows 11 Home Abmessungen Breite: 21,5 cm

Höhe: 50,2 cm

Tiefe: 50,8 cm Gewicht 20 kg

Der Aldi-Gaming-PC bietet massig Leistung, keine Frage. Aktuelle Spiele sollten auch mit aktiviertem Raytracing in 4K und maximalen Grafikeinstellungen noch flüssig laufen – vor allem dann, wenn Käufer DLSS nutzen, um die Bildrate weiter in die Höhe zu treiben.

Wie funktioniert DLSS eigentlich – und was bringt es euch? Wir erklären es euch in den TECHfacts:

Mehr Grafik-Performance für lau? Das ist DLSS – TECHfacts

auf YouTube

Dank vorinstalliertem Windows 11 und integriertem WLAN- und Bluetooth-Modul gibt es ein echtes „Rundum sorglos“-Paket – zumal Aldi 3 Jahre Garantie gibt. Einziger Wermutstropfen: Normalerweise legt Aldi seinen Komplett-PCs eine Maus und eine Tastatur bei, damit ihr direkt loslegen könnt. Das ist beim Medion Erazer Enforcer X10 jedoch nicht der Fall.

Aldi-Komplett-PC vs. Selbstbau: So spart ihr mehrere Hundert Euro

Trotz der üppigen Hardware-Ausstattung: 3.899 Euro sind verdammt viel Geld. Wir haben deswegen einmal geschaut, wie teuer es ist, wenn ihr euch die Einzelteile selbst kauft und den Rechner zusammenbaut. Laut Geizhals-Vergleich kommt ihr auf einen Preis von 3.508,89 Euro (Stand: 30. Januar 10:20 Uhr). Dazu kommen zwar noch Versandkosten bei den Händlern, aber auf diese Weise spart ihr unterm Strich fast 400 Euro.

Wer sich also nicht davor scheut, seinen Rechner selbst zusammenzuschrauben, kann den Gaming-PC deutlich günstiger haben. Achtet jedoch darauf, dass ihr beim Zusammenbau nicht einen dieser peinlichen Fehler macht:

