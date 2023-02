Das ging gehörig in die Hose: In einer Kölner Filiale musste Aldi einen Test vorzeitig abbrechen. Damit sollte der Bezahlvorgang eigentlich überarbeitet und beschleunigt werden. Diebe machten dem Discounter aber einen Strich durch die Rechnung. Bei den Langfingern war eine Ware besonders beliebt.

ALDI Facts

Sie sind ein zweischneidiges Schwert: Self-Checkout-Kassen. Einerseits können die Kassen zum Selbst-Scannen viel Zeit sparen, andererseits laden sie auch zum Diebstahl ein. Dass das mehr als eine theoretische Befürchtung ist, erlebte jetzt Aldi Süd in Köln.

Zu viel Diebstahl: Aldi muss Test mit Selbst-Scanner-Kassen abbrechen

Die Filiale auf dem Niehler Kirchweg hat den Test mit den Self-Checkout-Kassen wieder beendet. Der simple Grund: massenhafter Diebstahl. Insbesondere bei den Backwaren im SB-Bereich haben die Diebe zugelangt und oft mehr Brötchen und Teilchen mitgenommen, als an der Selbst-Scanner-Kasse bezahlt wurden. Das berichtet die Zeitung Express und stützt sich neben eigenen Recherchen auch auf Aussagen einer Zeugin, die aber anonym bleiben will (Quelle: Express).

Vor allem Jugendliche sollen zu den Dieben gehören. Die Aldi-Filiale befindet sich in unmittelbarer Nähe zu zwei Realschulen und einem Berufskolleg. In den Pausenzeiten, so der Express, soll die Aldi-Filiale „regelrecht überrannt“ werden. Dann bilden sich lange Schlangen an den Kassen und Kunden mussten sich gedulden.

Aldi selbst wollte auf Nachfrage nicht bestätigen, dass der Test-Abbruch etwas mit Diebstählen in der Filiale zu tun habe. Allgemein äußere der Discounter sich nicht zu gestohlenen Artikeln oder zur Anzahl von Diebstählen.

Aldi-Filiale floppt in den Niederlanden

In den Niederlanden floppte kürzlich ein anderer Test von Aldi. In der Studentenstadt Utrecht baute Aldi Nord eine hochmoderne Filiale, die völlig ohne Kassen auskommt. Das Fehlen einer im Nachbarland beliebten Zahlungsmethode ist aber ein Grund, warum die Aldi-Nord-Filiale kaum Kunden besuchen.