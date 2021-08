Bei Aldi Süd werden gleich zwei neue Kassensysteme getestet, die das Einkaufen spürbar erleichtern sollen. Im Mittelpunkt steht ein intelligenter Einkaufswagen, der mit Kameras ausgestattet ist. Müssen wir beim Discounter bald nicht mehr in der Schlange stehen?

ALDI Facts

Aldi Süd: Smarter Einkaufswagen rechnet mit

Jetzt hat die Zukunft auch beim Discounter Aldi begonnen. In manchen Filialen von Aldi Süd kommen nun SB-Kassen zum Einsatz, bei denen Kunden den Bezahlvorgang einfach selbst übernehmen. Revolutionär ist das sicher nicht, denn viele andere Supermärkte setzen bereits auf derartige Kassen. Darüber hinaus hat sich Aldi Süd aber auch etwas Besonderes überlegt. Hier dürften Amazons Go-Supermärkte als Vorbild dienen.

In einer Filiale von Aldi Süd in Mülheim kommt nun mitunter ein smarter Einkaufswagen zum Einsatz. Diese stammen von einem israelischen Start-up und sind sowohl mit einem Display wie auch mit zwei Kameras ausgestattet. Kunden legen den gewünschten Artikel wie gehabt in den Wagen. Die Kameras erfassen die Ware und fügen sie der Rechnung hinzu. Über das Display lässt sich eine Zwischenrechnung einsehen, um die Kosten jederzeit im Blick zu haben (Quelle: Lebensmittel-Zeitung).

Im Video: Diese interessanten Fakten über Aldi kanntet ihr bestimmt noch nicht:

Haben Kunden alle gewünschten Artikel zusammen, navigieren sie den intelligenten Einkaufswagen zu einem Terminal, bei dem mit Karte bezahlt wird. Mögliche Rabatte werden hier direkt abgezogen. Wird ein Artikel während des Einkaufens aus dem Wagen entfernt, dann erkennt das System auch diesen Vorgang.

Smarter Einkaufswagen bei Aldi: Bisher nur ein Test

Ob Aldi Süd das Konzept auch in anderen Filialen einführen wird, steht derzeit noch nicht fest. Man möchte zunächst das Feedback der Kunden abwarten. Auch der Datenschutz dürfte hier eine Rolle spielen. Anders als bei Amazons Go-Supermärkten steht bei Aldi der Einkaufswagen selbst im Mittelpunkt und wird durch Kameras überwacht. Amazons Kameras sind hingegen überall in den Filialen verteilt.